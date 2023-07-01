Про це в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповів керівник ГУР МО України Кирило Буданов, інформує 24 Канал.

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Росіяни досить професійно діяли, що завадило нам вибити їх повністю зі всієї частини острова. Під час висадки десанту наші контролювали близько 50% острова, а 50% вони,

– розповів розвідник.

Після невдалої спроби та великої кількості поранених було прийнято рішення покинути острів і повернутись з часом.

"Вони намагались перекинути туди резерви, підвезти катерами, але "Байрактар" їх знищив. Гелікоптерами кілька разів. Один з гелікоптерів був знищений при висадці десанту тим же "Байрактаром", до речі. Там страшні речі відбувались, хаос, паніка. З рештою ми їх дотисли і змусили покинути ці території", – додав Буданов.

Начальник ГУР підкреслює, що завдяки злагодженим діям всіх підрозділів, які брали участь в спецоперації, на острові знову замайорів український стяг.

Чому звільнення острова було важливим

Під час відступу з острова Зміїний російські окупанти залишили багато одиниць різного озброєння та важливу документацію, яка "досить-таки" допомогла Україні в певних питаннях. Зокрема, на острові окупанти залишили папери підрозділів протиповітряної оборони Росії, зокрема технічну документацію.

Також на острові були захоплені деталі до військової техніки, до ППО.

"Було знайдено багато рідкісних для нас плат, які ми шукаємо по всьому світу, нам вдалося зняти з техніки, елементів техніки ППО перш за все", – зазначив Буданов.

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