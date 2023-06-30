На цьому наголосили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначивши, що деокупація Зміїного зірвала зухвалі плани агресора позбавити Україну статусу морської держави.

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Повернення державного синьо-жовтого прапора на Зміїний – славетна, без жодних гіпербол, віха в історії нашої держави і армії. Усі наші воїни, горді бути серед тих, хто планував та здійснював складну, багаторівневу, сповнену величезних ризиків спецоперацію,

– йдеться у повідомленні ГУР МО.

Ворог помилявся

Зазначають, що представники московської диктатури вважали, ніби їхній чорноморський флот – залізна рука, що вхопила й тримає божу бороду, але українські воїни відсікли цю "іржаву конструкцію по лікоть".

Увага! У ГУР вказали, хто брав участь в операції зі звільнення острова, це : спецпризначенці розвідки та Центру спецоперацій "А" СБУ, авіатори Повітряних сил та моряки Військово-морських сил ЗСУ, вояки Державної прикордонної служби України, військові інженери, оператори "Байрактарів".

Чому важливе звільнення острова Зміїний:

Вільний Зміїний – запорука спокою в західній частині Чорного моря, гарантія морської логістики, що є елементом економічної стабільності в Україні та продовольчої безпеки у світі.

Вільний Зміїний – символ важкої, але перемоги. Так буде й з усіма іншими тимчасово окупованими українськими землями.

Росія може спробувати знову захопити острів

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що Росія знову може здійснити спробу захоплення острова Зміїний. Водночас наразі головне, що острів залишається під юрисдикцією України.

Це звільнена територія. Те, що росіяни час від часу за цей період від моменту його звільнення і демонстрації "жесту доброї волі" намагалися кілька разів атакувати острів за допомогою авіації, випробовуючи і виміряючи, наскільки щільно ми вже опанували цю територію, вони намагалися літаками бомбити острів, але жертв не було,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, ті випробування вони досить швидко скасовували, тому що наражали свої літаки на небезпеку, підлітати туди було ризиковано, працювала наша протиповітряна оборона.

"На жаль, не збили жодного, але чекаємо повтору і обов'язково "можемо повторити". Зараз ця територія звільнена, і цілком ймовірно вони можуть намагатися повторювати такі атаки, але дуже рідко", – вважає Гуменюк.

Росія не може змиритись із зерновою угодою

Речниця зауважила, що Росії не дає спокою функціонування зернової угоди. Саме з цієї причини ворог може спробувати знову захопити острів.

Значення Зміїного в тому, що та потужність, яку намагалися там розгорнути росіяни, не дозволила б функціонувати коридору. Вони б звідти мали можливість і обстрілювати, і забезпечувати протиповітряне прикриття свого корабельного угруповання,

– пояснила Наталія Гуменюк.

Щодо ситуації у морі, то речниця повідомила, що після того, як було звільнено Зміїний, корабельне угруповання ворога передислокувалося і тяжіє до Новоросійська, до Південно-Східних берегів Криму. Там, за її словами, воно ховається від нашої далекобійної зброї.