Генерал розповів у проєкті Дмитра Комарова, що кордони України й економічна зона простягається саме довкола острова Зміїний. Тобто він має залишатись українським у будь-якому випадку, пише 24 Канал.

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Залужний про звільнення Зміїного

Валерій Залужний пояснив, що зараз острів не має стратегічного значення як вузол оборони.

Росіяни зробили дуже величезну помилку, коли позатягували туди людей, гармати, ракети й думали, що там буде військовий гарнізон. Відомо, скільки він проіснував,

– зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

Проте завданням України було зробити так, щоб росіян там не було. Адже засоби ППО, які там встановили російські окупанти, "доволі серйозно перекривали" територію України. Своєю чергою, ракети ворожої ППО могли долітати на значну територію, що ускладнювало роботу нашої авіації. Тож Валерій Залужний пояснив, що вибити ворога звідти було дуже важливим завданням.

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