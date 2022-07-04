Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Centre Ukraine. Військова операція щодо визволення Зміїного офіційно завершена.

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На новину чекали усі

Наталія Гуменюк зауважила, що на цю новину чекали усі – острів Зміїний офіційно звільнений від російських окупантів. Туди повернувся український стяг.

Мене часто звинувачують, що я жадібна на хороші новини, тому я маю проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена,

– повідомила Гуменюк.

Начальниця координаційного штабу наголосила, що острів Зміїний і селище Біле, яке на ньому розташоване, офіційно повернулися під юрисдикцію України.

Звільнення Зміїного: головне

Російські окупанти захопили український острів у перший день повномасштабної війни 24 лютого. У червні наші воїни завдали кілька потужних ударів по позиціях окупантів на острові.

30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що після чергових потужних ударів російські окупанти втекли з острова.

Втечу з острова підтвердили і в Росії, однак там не визнали свою поразку і перемогу ЗСУ назвали "жестом доброї волі", щоб нібито продемонструвати, що Росія "не перешкоджає експорту зерна з Укрраїни".

За час проведення військової операції, в ході якої визволили острів Зміїний, російські окупанти втратили:

4 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",

2 зенітно-ракетних комплекси "Тор",

реактивну систему залпового вогню "Град",

радіолокаційні установки.

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