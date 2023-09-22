Группы всегда готовых к действиям, хорошо обученных вчерашних спортсменов бизнесменов и представителей других мирных профессий, появляются неожиданно, тихо делают свою работу, и так же тихо исчезают. Информация об их операциях засекречена, а та маленькая часть, о которой сообщают, ограничена и подана с задержкой. Однако последствия каждого успешного выхода, десантирования или заплыва почти всегда крайне ощутимы для врага и очень важны для Украины. Когда же о них становится известно, чуть ли не во всем мире захватывает дух от того, насколько крутые операции проводит ГУР МО, а у россиян начинается очень громкий вой на болотах.

Во время полномасштабной войны разведчики выполняли множество задач: действовали на наиболее значимых и горячих участках фронта в качестве пожарных команд, отражали врага, стоя плечом к плечу с пехотными подразделениями, наводили ракеты и артиллерию на склады, командные пункты и нефтебазы врага. Они освобождали остров Змеиный, вместе с другими формированиями отвоевывали Харьковщину, Николаевщину и другие земли, громили врага на "вышках Бойко" и проводили диверсии в Крыму. Обо всем этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан", известный по позывному "Фаворит".

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От добровольцев-гражданских до спецназовцев за несколько месяцев

С чего именно для вас началось полномасштабное вторжение? Вы встретили его в качестве военнослужащего или были гражданским лицом?

Как и для всех, моя большая война началась с прилетов. Вечером накануне меня предупреждали о том, что Россия совершит нападение. Если честно, меня и за полгода предупреждали, но мозг пытается отбросить такие мысли. Думаешь, ну какая война? Современный мир, в котором подобных вещей в принципе быть не может.

Тем не менее я на всякий случай проинструктировал маму. Сказал, что приеду, заберу семью, отвезу в безопасное место. Так что с первыми обстрелами схватил собранные вещи, поехал забирать родных для эвакуации. Однако все отказались уезжать. Потратил несколько часов времени на ничем не закончившиеся уговоры. Потом поехал в Васильков, где работал советником городского головы. Вместе с мэром, секретарем горсовета и другими начали работать.

В общем, люди были в шоке. Понятно, что враг целился по аэродрому. Много ракет туда попало. Никто не знал, что делать, поэтому мы, как представители местных властей, взялись за организацию штаба. Я стал собирать людей, которые хотели защищать Родину. Так был неофициально сформирован добровольческий отряд "Щит Василькова".



Андрей Мельник – советник мэра Василькова в гражданской жизни и командир взвода подразделения ГУР МО "Артан" / Фото предоставлено 24 Каналу

В первые дни я сразу смог достать оружие. Разумеется, это было на минималках: ограниченное количество автоматов и БК, никакой спецтехники. Батальон быстро разросся до 1200 человек, но качество личного состава было разнообразным. На тот момент не мог себе позволить отказывать желающим взять в руки "калаши", не понимал, как можно говорить, мол, ты слабый или старый, для такого не подходишь.

Впоследствии уже все приспособились к новым условиям, прошла волна паники, наладились коммуникации. Мы создали единый штаб, в который входили представители каждой из дислоцируемых у нас военных частей, полицейские, спасатели, органы власти. Занимались созданием линии обороны, перерыли весь Васильков со всех сторон, тогда Киевская область была под угрозой вся. Бои кое-где шли за Житомирской трассой, а часть региона находилась под оккупацией.

Так вышло, что врагам не удалось реализовать свои планы, но окопы у нас остались. Они очень крутые, туда даже приезжали журналисты, говорили, что в Киевской области это лучшие фортификации. Тогда там работали целыми селами, людей по 70 круглосуточно, плюс миллион техники, предприниматели давали все, что требовалось: экскаваторы, погрузчики, древесину. Не было никаких бумаг, все работало на отношениях, у всех была одна единственная цель, даже у тех, кто враждовал между собой до войны. Каждый хотел защитить свою землю и свой дом. Поэтому была создана такая линия обороны.

Вы сами руководили созданием укреплинии? Имели соответствующий опыт?

У меня боевого опыта вообще на тот момент не было. Когда-то оканчивал военную кафедру. Думал, что зря потратил на это время, но когда понадобилось, то вспомнил все, чему нас учили. В действительности реально понадобилось. Даже для того, чтобы общаться с приезжающими военными на их языке, потому что гражданскому человеку трудно понять терминологию, сложно найти общий язык во многих моментах. А фортификации строили не только так, как я говорил, но и с советами ребят, которые имели опыт АТО/ООС.

Потом мы начали нанимать инструкторов для подготовки добровольцев. "Щит Василькова" становился более по-военному правильным. Начали появляться бронежилеты, другие средства защиты. Действия бойцов становились более слаженными. Так когда было понятно, что нашему городу уже не грозит оккупация, мы начали выполнять задачи командования в других частях области, где до сих пор шли бои. Добровольцы из нашего батальона, кто более или менее имел навыки, выезжали в Дымер и так далее. Было несколько таких поездок, а задачи выполняли, например, с ребятами из ГУР МО. Так что когда война будто бы покинула Киевщину, я понял, что надо как-то двигаться дальше, и что у меня, вроде бы, неплохо получается воевать. Как-то так получилось, что на тот момент уже сдружились с разведчиками, да и вообще у меня было желание если воевать, то по максимуму, отдаваться на 100%, а работа спецподразделения по своей специфике как раз и дает такую возможность. С задачами, которые обычно людям кажутся немного сумасшедшими.

Сейчас уже можно сказать, что многие вещи, которые мы делали, выполнялись впервые за всю историю Украины. Когда-нибудь об этом можно будет рассказать. Словом, так мы с некоторыми ребятами из "Щита Василькова" оказались в "Артане".

Костяк группы состоял из уже обученных добровольцев илм были профессиональные военные?

У нас было очень много людей, которые до полномасштабки вообще не имели боевого опыта, но очень хотели учиться. Вообще "Артан" состоит в основном из профессиональных спортсменов, очень много мастеров спорта, КМС.

У нас есть четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу Олег Примачев, его недавно президент Зеленский наградил орденом "За заслуги" первой степени, предыдущие две у него уже были. То есть много спортсменов, много людей, успешных бизнесменов. Большинство моих собратьев – те, кто достиг немало в гражданской жизни. Им есть что терять. Большинство из них точно имели возможность не воевать, по повестке их не мобилизовали бы.

Конечно, когда мы прямо договорились с ГУР о переходе добровольцев из "Щита Василькова" в спецподразделение, я забрал небольшую часть людей. Не могу сказать, что наиболее подготовленных, но точно тех, кто очень хотел выполнять далеко не простые задачи.

Как выглядел процесс подготовки разведчиков из вчерашних предпринимателей и спортсменов?

Мы жили на полигонах почти круглосуточно в течение 3 – 4 месяцев. Готовились ко всему, изучали вооружение по принципу, что каждый в подразделении должен владеть любым его видом хотя бы на элементарном уровне. Инструкторы ГУР проводили слаживание, обучали тактическим приемам. Гоняли очень сильно. Перерывы на отдых были нечасто. Поели, полчаса перекурили, и вперед. Надо подчеркнуть, что поскольку мы – спецподразделение, то у нас действительно было все. Стреляли и из одноразовых труб, и гранаты бросали, и NLAW'ы использовали, хотя это очень дорогие штуки. О патронах вообще молчу, их настрел сосчитать было бы нереально.



Бойцы "Артана" на полигоне / Фото предоставлено 24 Каналу

Кроме того, мы не ходим на задание прямо всем подразделением – отправляются отдельные группы согласно нюансам задачи. Например, если задача не предусматривает работу снайпера, то эти специалисты продолжают тренировку, пока, скажем, инженеры или кто-то еще работают в заданных координатах. В начале у нас вообще было такое, что обижались на командование. Мол, чего этих 20 или 30 человек выбрали для выполнения задач, а мы дальше готовимся. Хотели воевать очень. А вообще до сих пор кто-то много участвует в боевых действиях, кто-то меньше, имеет больше перерывов. Зависит от физического состояния человека, а также потребностей в нем на той или иной операции. К примеру, те же инженеры могут по 5 раз подряд ездить, а снайперы по два месяца тренироваться. Однако как только линия фронта стабилизируется, у последних становится больше работы.

Подразделение обеспечено всем необходимым?

Не скрою, нам, опять же, очень повезло. Нам отправляют все новое, крутое и необходимое. Разумеется, много снаряжения не бывает. Много приборов ночного видения, прицелов или других устройств выходят из строя, теряются. Боевые действия – это такая штука. Но в сравнении, скажем, с некоторыми бригадами ВСУ, мы обеспечены очень и очень хорошо. Однако и задачи получаем такие, что без такого снаряжения не обойдешься. Помогают и волонтеры. Стараемся прийти к тому, чтобы у каждого был тепловизор, прибор ночного видения. К сожалению, пока так не получается: то люди добавляются, то опять же что-то теряется. Но жаловаться нам грех. Кроме качественного обеспечения есть еще и невероятное командование. Командир нашего спецподразделения Виктор "Титан" Торкотюк делает для нас все, что только может, и очень бережет людей. О начальнике Кирилле Алексеевиче (Буданове, – 24 Канал) и вообще молчу. Когда он сам участвует в некоторых операциях, имеет столь глубокие знания во всем военном деле, осведомлен о планах любого нашего выхода, это дорогого стоит!



Бывшие спортсмены и бизнесмены заставляют кровь россиян стыть в жилах / Фото предоставлено 24 Каналу

Самое сложное – ближние бои в Бахмуте

Давайте перейдем к боевым действиям. Николаевская область, Гуляйполе, Каменское в Запорожье. Энергодар, Бахмут, дорога на Часов Яр. Выглядит как послужной список "пожарного подразделения".

Где-то так и есть.

В большинстве перечисленных регионов и населённых пунктов я лично выполнял задачи как командир взвода. Нас перебрасывали на участки, где Вооруженным Силам не хватало средств и мощности. В определенной степени было даже так, что мы выполняли функцию пехоты. В Бахмуте, например, была именно такая потребность.

Мы зачищали какие-то постройки от врага, совершали какой-то прорыв, заводили туда ребят из ВСУ. Случалось, что через пару часов им приходилось отходить под давлением оккупантов. Тогда еще "вагнеры" были. Словом, всем было очень сложно, поэтому мы помогали. Честно скажу, появление ГУР ребят очень вдохновляло. Да и вообще кто-то из солдат не был готов стрелять, убивать, кто-то не имел навыков. Так что они помогали чем могли: перезаряжали стволы, что-то носили. Мы учили их. Все были заняты.

А так, было разное. Ближние бои на дистанции 5 – 10 метров, когда даже перекрикивались с россиянами… Наверное, именно эта задача, когда работали как хорошо обученная пехота, была самой сложной из всех. Частный дом, ограниченный угол обзора, с любой стороны может появиться враг. Очень страшные такие моменты, когда тяжело владеть собой. Однако были и плюсы: ты находишься в одном месте без необходимости постоянно бежать.

Смотрите видео боев спецподразделения "Артан" в Бахмуте:

Какое подразделение рашистов, с которым вы пересекались, имело наиболее опытных бойцов?

"Вагнеровцы". С ними действительно сложно было воевать, они опытные воины, которые никогда не отступали. Ну, у них такая и стратегия была – существовало два типа пригожинских убийц: зэки и обученные идейные наемники. Первые залетали вперед "мясом". Вторые же наблюдали за нашими позициями и выступали уже когда понимали, где мы. Вот эти делали все очень хорошо, но мы противостояли им вполне успешно. Их потери были просто безумными. Да и вообще, где теперь "вагнера", и где мы? Однако никогда нельзя сказать, что они какие-то глупые. Это люди с сумасшедшим опытом, которые жили войной, постоянно участвовали в боевых действиях в Африке, Сирии, летали в Венесуэлу. У них не было такого командования, как в обычных ВС России, когда без разрешения генерала нельзя даже открыть огонь.

Командование поступило очень профессионально: как происходили спецоперации в Энергодаре

Что можете рассказать о задачах в Энергодаре? Как вообще планируется операция, когда в случае чего невозможна быстрая эвакуация, когда поддержки с воздуха, как показывают в американских фильмах, просто не может быть?

В Энергодаре несколько раз проводили общевойсковую операцию. Там были не только группы ГУР МО. Была поддержка артиллерии, ВСУшники, словом, многие участвовали в ней.

Задача была банальной: выйти на берег, захватить его часть, закрепиться и начать постепенно выдавливать врага.



Подготовка к заплыву в Энергодар / Фото предоставлено 24 Каналу

К сожалению, у россиян была сильная линия обороны, так что в полной мере выполнить задачу было на тот момент невозможно. Командиры приняли решение временно отступить. И за это офицерам высшего звена огромный плюс, ведь никто не ставил человеческую жизнь на задний план. Само собой, выполнить задачу важно, но если взять маленький кусок земли по цене половины взвода, такие решения никто не принимает. И это абсолютно нормально. На войне не всегда все выходит так, как было задумано, но нужно уметь вернуться, подготовиться и продолжить с момента, на котором остановились.

ЗАЭС так близка, но и так далека / Фото предоставлено 24 Каналу

Что касается подготовки, то, разумеется, проводится аэроразведка, работают наши БПЛАшники. Продолжается этот процесс достаточно долго, то есть подготовка к операции начинается за недели или даже месяцы до непосредственного проведения. Обязательная агентурная работа. Получаем информацию от жителей оккупированных территорий, возможно, коллаборантов или россиян, работающих на нас. Таких, надо сказать, очень много. Если говорить об Энергодаре, то там работали и группы водолазов, которые исследовали береговую линию на предмет заминирования. Короче говоря, чем ближе к операции, тем больше всяческой работы по ее организации.

Смотрите видео после возвращения бойцов спецподразделения ГУР МО "Артан" из Энергодара:

Отдельная тема – непосредственно подготовка к реализации. Если задача связана с водой, мы ныряем или плаваем, если с десантированием, то готовимся высаживаться с вертолетов.

Вообще-то принцип такой же, как и в спорте: должны выходить на пик своей формы перед встречей с врагом.

Так и работаем: все время тренируемся, немного отдыхаем. Поехали на задачу, вернулись, снова отдохнули и начали тренироваться к другой. Непрерывный процесс, а не так, что два месяца учимся делать все досконально, а потом исключительно работаем во всех условиях. Кроме того, постоянно нужно оттачивать навыки. Если что-то долго не делать, это забывается.



На воде и на суше / Фото предоставлено 24 Каналу

Вы сказали, что операции разрабатываются, в частности, с учетом информации, поступающей с оккупированных территорий. Много ли наших агентов там? Насколько важен их вклад в успех наших мероприятий?

Бесценный! Таких людей действительно очень много. Патриотически настроенные, по тем или иным причинам оставшиеся на временно неподконтрольной Киеву территории. Они любят Украину, не могут воевать, но дают координаты или делятся информацией. Это же действительно бесценно. А что касается коллаборантов и некоторых командиров российской армии, то есть и давно работающие на нас. Причем на более высоких уровнях.

Крым – это Украина, а Украина – это наш дом

Как происходила деоккупация Змеиного? Это же для россиян был такой важный стратегический объект, который позволял едва ли не полностью контролировать выходы из наших портов. Они имели там безоговорочное преимущество, так почему не вгрызались так, как это происходит под Бахмутом или на Мелитопольском направлении?

Честно говоря, я не понимаю, как рашисты вообще допустили такое. 20 человек может этот остров держать, если есть БК, хоть полгода. К нему можно зайти только с одной стороны. Если правильно расставить огневые точки, то там практически неприступная крепость. У них были проблемы с подвозом всего необходимого, однако вполне могли наладить поставки. Но провалились, хотя там все перерыто, там сплошные катакомбы, где можно прятаться от артиллерии, бомб, ракет. Что же касается того, как враг оккупировал Змеиный, то здесь все ясно. У ребят пограничников не было возможности ни пополнять боекомплект, ни эвакуировать раненых.



В минуты покоя / Фото предоставлено 24 Каналу

О том, как отбивали остров, могу сказать только то, что перед нами была поставлена такая задача, с которой Силы Обороны Украины блестяще справились.

Змеиный, "вышки Бойко" – это все приближает деоккупацию Крыма?

В какой-то степени. Как и все удары по недобиткам флотилии, как и наше непосредственное появление на полуострове.

Но надо отметить, что Крым – это Украина, а Украина – это наш дом. Так что чувствуем мы себя там соответственно. И операция, о которой всем рассказали, является лишь одним элементом от общей диверсионной и разведывательной работы в Автономной Республике.

Конечно, установка флага на Тарханкуте – это дополнительное напоминание россиянам о том, что им нужно бежать с нашей земли. В целом же, проводили разведку боем, которую россияне вообще не ожидали. Слышали перехват их разговоров, так они были в шоке. К сожалению, непосредственного участия именно в этой операции я не принимал, но мои ребята там были.

Относительно десантирования – это нелегко. У россиян эту территорию постоянно патрулируют по нескольку самолетов. Плыли мы, как всегда, на маленьких лодках, чтобы, знаете, меньше попадать в поле зрения врага. Чтобы оставаться незамеченными для локаторов. Иногда приходилось не пользоваться навигацией, радиосвязью.

Так что даже доплыть проблематично, не то что высадиться. Приходится ночью в течение 5 – 6 часов преодолевать большое расстояние, ориентироваться в открытом море без приборов. Надо быть большим специалистом, чтобы не сбиться с курса. Только кажется так, будто ничего сложного, плывешь себе по компасу, но нет. Есть и течение, и потеря ориентиров. Так можно и до Севастополя случайно добраться. Кроме того, бойцы нашего спецподразделения до конца не знали, что их будет ожидать на берегу. Даже за те 6 часов пути могло многое измениться. Однако россияне, вероятно, думали, что мы не способны к таким дерзким действиям, и проиграли. Многие оккупанты встретились с Кобзоном из-за безалаберности их командования. Да и личной тоже. Здоровья погибшим, как говорится.

Россияне сделали какие-нибудь выводы после вашей высадки?

В какой-то степени. Но ведь об этой спецоперации им было известно из-за потерь и огласки. О многих других наших мероприятиях они даже не догадываются. Здесь же усилили оборону в том месте, но Крым большой. Появимся в других точках. Главное, что все выводы сделали мы, ведь эта задача является частью глобальных и тщательно спланированных мероприятий по деоккупации полуострова. Это было только начало.

Россияне проиграют на суше и на море

Насколько важно выбивание россиян с "вышек Бойко"? И верно ли предположение, что "Артан" действует в основном в море?

Наше спецподразделение достаточно большое, чтобы некоторые группы действовали в воде, а некоторые – на суше. Когда одни были на "вышках Бойко", другие занимались чем-то секретным – не скажу на каком направлении. Там россиянам было больно. Что касается вышек, то, разумеется, россияне использовали их в определенной степени как базы, как объекты, где стояли РЛС и РЭБы, благодаря чему оккупанты имели и прикрытие, и осведомленность о ситуации в этой части моря. Но, представьте себе, они все это время с момента захвата и буксировки платформ (в 2014 году – 24 Канал) использовали их еще и для добычи газа. То есть даже после полномасштабного вторжения рашисты ни на миг не забывали о том, что надо нас обворовывать.

Возвращали мы их постепенно, одну за другой. Как это пропустили россияне? Хороший вопрос. Мы делали все очень тихо. Думаю, на четвертой платформе даже не догадывались, что первые три уже находятся под нашим контролем. Наверху, где-то в штабах, враги не могли не знать о потерях, поскольку атаковали нас самолеты. Пилоты им докладывали, но людей эти штабные генералы не предупредили. Могли бы провести эвакуацию или еще что-нибудь. Положили кучу народа на ровном месте. Типичный русский подход. Да и вообще они так или иначе проиграют на суше и море.

Как сообщалось на официальной странице ГУР, во время той операции боец "Конан" оказался в открытом море. Как его спасали?

Да, парень выпал за борт, когда катер маневрировал во время обстрела с воздуха. Вражеские "Сушки" атаковали нас достаточно плотно. Хотя они и не могли попасть, разворачиваться здесь и сейчас нам было слишком опасно. Могли бы все погибнуть. Так что возвращались через некоторое время. А тогда уже не могли найти "Конана". Хотя, как он впоследствии сам рассказывал, дважды проплывали мимо. Мы не слышали его из-за волн, работы двигателя… Связи не было. Хорошо, что операторы беспилотников обнаружили в воде его тепловой след. После этого группа уже целенаправленно двигалась по нужным координатам.

Может, по-военному это и неправильно, брать кучу людей, чтобы спасти одного человека, но вопрос возвращаться или нет вообще не стоял. Несмотря на бой и опасность, забрали парня. Еще самолет тогда подбили. Наверное, все уже видели эту запись.

Смотрите видео подбития рашистского самолета бойцом спецподразделения "Артан":

Вообще же эвакуация "Конана" заняла почти 12 часов. Он сам по себе богатырь, очень такой здоровый паренек. В больнице пару капельниц получил, и все, уже в строю. Для такого времени пребывания в воде еще легко отделался. Да и мы обошлись без потерь.

На записях, где по вам бьют штурмовики, видно, что пилоты работают с бортовой пушки. Есть ли объяснение, почему не ракетами и почему при такой плотности огня они так и не попали в цель?

Ни разу не попали. В своих новостях они постоянно рассказывают о ста тысячах затопленных катеров. У нас всего столько лодок нет, сколько они уничтожили.

За всю историю наших морских операций, именно нашего подразделения, россияне лишь однажды слегка повредили транспортное средство.

Эти лодки – достаточно трудная цель, они быстрые, маневренные. Ракетами по ним нет смысла работать, а эффективная дальность пушек немного ближе, чем они могут позволить нам приблизиться. Подлетят – поплавают в море. Если повезет, то еще в Украине в качестве пленных побывают.

А что-то можете сказать о "подарках", которые оставили россияне на вышках? Есть что-то действительно ценное?

"Нева"! Современная радиолокационная система. Она сейчас на исследовании наших специалистов и партнеров. Зная, как она работает, можно будет создавать средства, благодаря которым РЛС будет неэффективна, не будет видеть целей. Такими технологиями Кремль точно не хотел бы делиться ни с кем.

Редкие ракеты для вертолетов нашли, модернизированные. Да и вообще БК у них там много было. Что сказать, хорошо получилось.

Вы рассказали о подготовке к операциям, а что делаете после? Есть ли какая-то работа над ошибками?

Никогда не ищем крайних и в чем-то виновных в случае провала. Пытаемся понять, что пошло не так, анализируем, чтобы в дальнейшем подобного не случалось. Однако, разумеется, только успешных операций быть не может, есть такие, где задачи не выполняем. Это жизнь, и такой фактор бывает, что все не получается. Обычно после операций все разъезжаются на короткое восстановление. Кто-то здоровье подтягивает, кто-то просто отходит от операции. Затем собираемся на ППД, проходим слаживание и готовимся к новой задаче.

"Лес" после потери конечности без обезболивающих рисовал карту для группы

Что за почти 2 года войны было для вас физически и эмоционально тяжелым?

Физически – это движение. На себе постоянно несешь много всего. Например, нужно с оперативной группой оказаться в семи или десяти километрах от того места, где находишься сейчас. На тебе 40 – 60 – 70 килограммов снаряжения. Банально пройти такую дистанцию уже трудновато, а если перебежками, под обстрелом, нужно иметь, знаете, хорошую физическую форму.

Морально труднее всего – это хоронить. В нашем подразделении очень маленький процент потерь, но жертв, к сожалению, на войне не избежать. Это тяжелее всего.

Мы стараемся помогать семьям погибших, собирать какие-то средства. Они могут обратиться в принципе по любым вопросам. У нас специально закрепленные за той или иной семьей люди, которые занимаются этой работой и общаются с нашими ранеными. Последних, конечно, тоже не бросаем, пытаемся найти место в "Артане". Инструкторами или еще кем-то. По большому счету, у всех уже уровень знаний и опыта такой, что можно обучать. К примеру, во время одной из операций без ноги остался один из инженеров.



У каждого из спецназовцев за плечами – безумный опыт / Фото предоставлено 24 Каналу

Так вот, он подорвался на мине, но сам смог оказать себе первую помощь, а пока его несли, рисовал маршрут, по которому группа могла пройти дальше, чтобы выполнить задачу. Он не думал о ноге, что ему больно, а помогал группе. При этом не принимал обезболивающих, чтобы обладать ясным разумом. Его позывной "Лес". Человек с большой буквы.

Какие у вас впечатления от пребывания в городах, полностью уничтоженных войной. Где бурлила жизнь, где жили тысячи людей, еще недавно был слышен детский смех?

Это необычно. Честно говоря, когда бываешь где-то там, хочется скорейшей победы. Отстроить, что называется, назло врагам. Сделать место, где когда-то был населенный пункт, еще лучше, чем было. Конечно, нельзя так говорить, но чтобы война пошла в какой-то степени на пользу. Хотя бы тем, кто ее пережил, кто вернется на эти развалины. Чтобы города восстановились с новыми предприятиями, экономика переориентировалась. Знаете, все страны, которые проходили через войну, после этого либо имели быстрый качественный скачок вверх, либо сильно приходили в упадок. Надеюсь, Украина будет не последним вариантом. Это во многом зависит от власти.

Но и от того, на чем окончатся боевые действия. Будет ли это конец войны или просто ее этапа.

Этапа, думаю… И это страшно. Но я надеюсь, что после все выводы наш народ сделает. Так или иначе, война затронула каждую семью. У всех есть знакомые, погибшие, присоединившиеся к войску родственники. Кто-то потерял жилье или просто стал вынужденным переселенцем. Даже если так случится, что боевые действия приостановятся, должны "нарастить мышцы", остановить коррупцию. Не забывать об ошибках, которые допускали все годы.