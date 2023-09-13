Тем не менее, за более чем 15 лет полномасштабной войны захватчики остались без крейсера "Москва" и еще нескольких критически важных для контроля в море кораблей. Еще ряд судов в результате атак безэкипажных дронов отправился на ремонт на неопределенное время, и вообще не факт, что когда-нибудь снова сможет покинуть доки. Другие же суда прячутся вблизи Новороссийска и пытаются не покидать порт, чтобы не подвергаться опасности, а движение по мосту через Керчь останавливают несколько раз в день из-за ракетных и беспилотных атак.

Как Россия постепенно проигрывает битву за море, Украина приближается к возвращению Крыма, и как ГУР МО в легендарной спецоперации возвращали "вышки Бойко" – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Российский корабль "Оленегорский горняк" могли подбить во время атаки дронов на Новороссийск

Невероятная уверенность рашистов в том, что после большого нападения на Украину они будут царями и богами в Черном и Азовском морях, сыграла с ними плохую шутку. Захватчики имели столь серьезное количественное преимущество во флоте, что вряд ли вообще просчитывали варианты, при которых им не удается полностью захватить контроль над акваторией Неньки и международными водами.

В первые же дни полномасштабного вторжения оккупанты захватили остров Змеиный и фактически блокировали доступ к морю, однако не смогли провести десантную операцию в Одессе, благодаря чему Украина оказалась бы в крайне сложном положении. Впрочем, проблем хватало и без того. Морская блокада очень болезненно била как по нашей экономике, так и вообще по возможностям обороняться, ведь командование Силами обороны вынуждено было держать в Одесской области немалый контингент военнослужащих на случай попыток россиян все же взять регион под свой контроль.

Закончились же влажные мечты рашистов о захвате портового города именно с поражением флагмана Черноморского флота. 13 апреля 2022 года крейсер "Москва", выполнявший функции прикрытия кораблей от атак с воздуха, приблизился к нашим берегам на расстояние работы ПКР "Нептун". Получив два пропущенных, судно пошло ко дну вместе по крайней мере с 37 членами экипажа. Еще более 100 человек получили травмы и ранения.


"Москва" на дне / Эхологический снимок ОК "Юг"

Последствия этой атаки трудно недооценить: российские корабли были вынуждены удалиться от наших берегов и совсем забыли о своих намерениях куда-то десантироваться с моря. Кроме того, целый флот остался без достаточно мощной системы ПВО, из-за чего для Киева открылось окно возможностей. Так началось сражение за Змеиный.

Деоккупация Змеиного поставила крест еще на многих планах рашистов. Они потеряли контроль над важной стратегической точкой для господства в море. Ведь именно из-за их присутствия на этих 20 гектарах суши Киев не мог воспользоваться ни Дунайскими, ни Одесским и Черноморским портами.


Контроль над Змеиным давал россиянам возможность полностью перекрывать движение кораблей в западной части Черного моря / Скриншот Google maps

Неспособность рашистов обеспечивать полную блокаду моря не просто позволила Украине разблокировать движение в порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, но и подтолкнула Россию согласиться на так называемое зерновое соглашение, так или иначе работавшее более года.

Кроме того, освобождение острова имело огромное политическое и информационное влияние, ведь еще не отошедшие от потери "Москвы" рашисты начали догадываться о том, что "СВО не идет по плану".


Освобожденный Змеиный / Фото Сухопутных войск

В их голове не укладывалось, как Украина может медленно, но уверенно одерживать одну победу за другой. Особенно это касалось именно моря, поскольку "непобедимость" Черноморского флота была невероятно распиаренна.

Смотрите видео о деоккупации острова Змеиный:

Таким образом после 4 июля 2022 года в акватории Украины к западу от Крыма осталось еще четыре условно стационарных объекта, которые в большой степени помогали рашистам осуществлять контроль над значительной частью моря. Речь идет о газодобывающих платформах "Петр Годованец" и "Украина" (закупленные тогдашним министром энергетики с наценкой в 400 миллионов долларов), а также непосредственно украинские буровые платформы "Таврида" и "Сиваш", которые также приписывают к термину "вышки Бойко".

Рашисты заняли все эти агрегаты во время захвата Крыма в ходе одной из террористических вылазок. Причастны к этому были военные преступники из состава 104-го десантно-штурмового полка. Буровые установки с помощью буксиров захватчики переместили в Голицынское месторождение возле полуострова, где и начали добычу украинских ископаемых.

Кроме откровенного воровства наших ресурсов, оккупанты превратили вышки в военные объекты. На них разместили радиолокационные системы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение, позволяющее россиянам заниматься откровенным терроризмом: обстреливать катера украинских пограничников и атаковать самолеты ВСУ.


Последствия обстрела военного транспортного самолета Ан-26 с "вышек Бойко" в 2017 году / Фото Министерства обороны

Стратегическое значение "вышек Бойко" для россиян значительно повысилось с потерей крейсера "Москва" и ослабления позиций на Змеином. Представители оккупационных войск превратили платформы в перевалочные пункты для авиации и флота. Именно там дозаправлялись вражеские транспортные вертолеты и загружались ударными ракетами. На платформах работали станции РЭБ, которые глушили наши беспилотники и морские дроны. Кроме того, чтобы не составить компанию крейсеру "Москва", за вышками часто прятались российские корабли.

Впрочем, главная роль вышек оставалась наблюдательной, ведь благодаря РЛС "Нева" рашисты могли обнаруживать в море объекты в радиусе 30 километров. Таким образом, оккупанты значительно усложняли проведение спецопераций Силам обороны Украины. Однако сейчас такой проблемы у наших защитников уже нет, поскольку россияне умудрились "прохлопать" все "вышки Бойко".

В ходе одной из блестящих и, судя по всему, совершенно неожиданных для врага спецопераций бойцы ГУР МО смогло лишить россиян едва ли не последнего козыря в северо-западной части моря.

По словам офицера ГУР МО с позывным "Фаворит", задача была сверхсложной и тяжелой, в том числе и потому, что невозможно заранее очень тщательно исследовать объекты и их охрану.

Мы не могли знать, что нас ожидает на платформах, поскольку, конечно, проводили аэроразведку, однако не могли спускаться очень низко. Вражеские РЭБы не позволяли сделать подробные снимки местности. Так как могли быть и мины в воде и другие неприятные объекты. В рамках подготовки к операции мы проводили разведку малой группой. Словом, готовились очень тщательно. Российское командование, судя по всему, пренебрегало угрозами и не относилось всерьез к рискам потерять контроль за вышками, –
рассказал "Фаворит" сайту 24 Канала.

Более того, захватывали платформы украинские спецназовцы не все одновременно, а одну за другой. Так что рашисты вполне могли среагировать и значительно усилить защиту хотя бы нескольких вышек. Но они смогли разве что попытаться ударить по катерам ГУР с самолетов Су-30, пилоты которых оказались совсем не смелыми и склонными к рискам.

Многоцелевые истребители били по спецназовцам из бортовой пушки, эффективная дальность боевого применения которой достигает всего лишь нескольких километров. Однако приближаться к разведчикам российские авиаторы желания не имели, поскольку со стопроцентной вероятностью получили бы ракету в борт. Один из самолетов, кстати, и подбили, после чего пилоту пришлось возвращаться на аэродром базирования униженным и испуганным.

Помимо лишения россиян стратегического преимущества на этом участке моря, украинские защитники получили еще и кучу НАРов (неуправляемая авиационная ракета) и неоценимую "Неву", которая после изучения будет служить в нашу пользу.


Вышка "Таврида" после возвращения под контроль Украины / Фото источников 24 Канала

Впрочем, самым главным является тот факт, что блестящую спецоперацию бойцы ГУР провели без потерь со своей стороны.

Смотрите видео с захваченной спецназовцами ГУР МО платформы "Таврида":

Крым все ближе

Как отметил в комментарии для 24 Канала представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, потеря контроля за вышками значительно ослабляет позиции россиян в Крыму

Эти объекты использовались с начала полномасштабного вторжения исключительно как военные. Поэтому планы оккупантов по радиоэлектронной борьбе, наблюдению и размещению там средств поражения были упущены. А это создает дополнительные возможности для Сил обороны Украины, которые будут обязательно использованы. Мы готовы к тому, что враг будет пытаться наносить по ним удары, и будем наращивать возможности влияния на оккупантов как в акватории моря, так и непосредственно в Крыму.

Фактически же благодаря этой локальной, но важной победе бойцы ГУР убрали серьезное препятствие для многих спецопераций: как для применения морских ударных дронов, так и для использования беспилотников и десантирования на полуостров.

Кроме того, рашисты потеряли физические и политические возможности терроризировать гражданские корабли на этом участке моря, что буквально подкашивает путинские намерения блокировать вывоз зерна из Украины. Да и вообще кремлевский режим получил очередную смачную оплеуху от "государства без флота", ведь с каждым днем становится все более очевидным тот факт, что Россия проигрывает битву за море.

Смотрите видео ГУР о возвращении "вышек Бойко" под контроль Украины: