Российские СМИ сообщают, что возле Новороссийска после ночной атаки дронов буксируют военный корабль, пишет 24 Канал. Российские паблики распространяют видео, на котором видно, что вблизи Новороссийска якобы десантный корабль ВМФ России "Оленегорский горняк" накренился набок.
Смотрите также Важная база российских ракетоносителей: показываем Новороссийск на карте
Десантный корабль России накренился набок
Судно пытаются отбуксировать к берегу.
Возле Новороссийска буксируют военный корабль: смотрите видео
Интересно, что российское минобороны утром 4 августа заявило, что катера якобы отразили атаку дронов. Следовательно, российский десантный корабль, вероятно, по собственной воле захотел стать так называемым "хорошим русским".
Российские пропагандисты уже жалуются, мол, кто-то "хайпанул", опубликовав видео подбитого корабля и "Киев увидел результаты своей атаки".
На опубликованных видео видно, что корабль проекта 775 "Оленогорский горняк" сильно накренился и рискует пойти на дно в поисках крейсера "Москва". Сейчас российские оккупанты пытаются спасти "сосуд".
"Оленогорский горняк" сильно накренился: смотрите видео
Россия перебросила "Оленегорский горняк" с Северного флота
- СМИ пишут, что на базе Черноморского флота есть 4 корабля этого проекта: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151). Десантный корабль "Азов" длительное время находится в ремонте.
- "Оленегорский горняк" был переброшен в Черное море перед вторжением из Северного флота России. Десантный корабль был введен в эксплуатацию в 1976 году. Судно входит в 121 бригаду десантных кораблей.
- В 2016 году "Оленегорский горняк" поступил на ремонт. Также есть вероятность, что корабль относительно недавно вышел из ремонта.
- В июне 2022 Defense Express писало, что как минимум еще один крупный десантный корабль черноморского флота России неожиданно оказался в ремонте. Точно не известно, какой корабль попал на ремонт, однако это мог быть и "Оленегорский горняк".