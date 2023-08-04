Російські ЗМІ повідомляють, що біля Новоросійська після нічної атаки дронів буксирують військовий корабель, пише 24 Канал. Російські пабліки поширюють відео, на якому видно, що поблизу Новоросійська нібито десантний корабель ВМФ Росії "Оленегорский горняк" похилився набік.

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Десантний корабель Росії похилився набік

Судно намагаються відбуксирувати до берега.

Біля Новоросійська буксирують військовий корабель: дивіться відео

Важливо! Джерела 24 Каналу в Службі безпеки повідомили, що атака на "Оленегорский горняк" – це спецоперація СБУ разом з ВМС. У СБУ показали відео атаки, внаслідок якої "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну.

Цікаво, що російське міноборони зранку 4 серпня заявило, що катери буцімто відбили атаку дронів. Відтак, російський десантний корабель, ймовірно, з власної волі захотів стати так званим "хорошим руським".

Російські пропагандисти вже бідкаються, мовляв, хтось "хайпанув", опублікувавши відео підбитого корабля й "Київ побачив результати своєї атаки".

На опублікованих відео видно, що корабель проєкту 775 "Оленегорский горняк" сильно похилився і ризикує піти на дно у пошуках крейсера "Москва". Наразі російські окупанти намагаються врятувати "посудину".

"Оленегорский горняк" сильно похилився: дивіться відео

Росія перекинула "Оленегорский горняк" з Північного флоту