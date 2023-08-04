Десатний корабель входить до радянського корабельного проєкту 775. Загальну інформацію про підбитий у ході нічної атаки корабель "Оленегорський горняк" передає 24 Канал.

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Підбито великий десантний корабель

"Оленегорський горняк" – великий російський десантний корабель проєкту 775. Ці кораблі призначені для висадки десанту на необладнане узбережжя та переміщення техніки і війська. Зокрема, вони можуть перевозити танки та БТР. Кораблі проєкту побудували у польському місті Гданськ для армії СРСР. Загалом у рамках проєкту виготовили 28 десантних кораблів, в строю до атаки знаходилося 15.

Ці кораблі брали участь в операціях у Ємені, Югославії, Сирії. Також 12 серпня 2008 року два кораблі проєкту 775 висадили десант у грузинському порту Поті. Ціллю операції було знищення кораблів Грузії.

"Оленегорський горняк" став частиною на озброєння СРСР у 1976 році. Спочатку він називався "СДК-91", а з 1977 року – "БДК-91". У 2000 році корабель знову перейменували – він став називатися "Оленегорський горняк", оскільки над кораблем встановив керівництво Оленегорський гірничо-збагачувальний комбінат.

На борту ВДК "Оленегорський горняк" може розміститися до 500 тонн техніки (близько 13 танків) та 225 десантників. Сам корабель має на озброєнні 2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725, 2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М", 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

У 2007 році "Оленегорський горняк" став найкращим десантний кораблем Північного флоту.

Сам корабель патрулював не в Оленегорську Мурманської області, а у Новоросійську Краснодарської області. Тобто він розміщувався в акваторії Чорного моря.

Розташування Новоросійська: дивіться на карті

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