Це стало неабияким "шоком" для російських загарбників, які почали у мережі бідкатися про "велику втрату" з кораблем "Оленегорський горняк". Крім того, вони стали підозрювати, що їхня влада їм "щось недомовляє", пише 24 Канал.

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Як росіяни бідкалися про підбиття корабля

Після того, як у мережі з'явилася новина про підбиття судна "Оленегорський горняк", росіяни поринули у дизморал і стали активно писати коментарі у мережі. Зокрема, їх цікавило, чи доклали вже окупанти про "втрату" президенту Путіну.

Крім того, вони також намагалися з'ясувати, як так сталося, що "захищений від атак Новоросійськ" раптом опинився під атакою. До того ж вони передбачили, що цей корабель "розпиляють на брухт", адже країна не здатна його поремонтувати.



Росіяни бідкаються про втрату свого корабля / Фото з телеграм-каналу Анатолія Штефана "Штірліца"

Також росіяни питають, чому міноборони країни рапортувало про "успішне відбиття всіх БпЛА", а тут постраждав їхній корабель. Крім того, вони активно використовують новомову і кажуть, що корабель "втомився".



Росіяни кажуть, що їхній корабель "втомився" / Фото з телеграм-каналу Анатолія Штефана "Штірліца"

Прокинулися раптом і російські "воєнкори", які раптом усвідомили, що погано публікувати у мережу наслідки ударів по судна. Вони також сказали, що важливо себе спитати "чи важливі цінності батьківщини, чи перегляди з хайпом".



Російські "воєнкори" відреагували на атаку корабля / Фото з російських телеграм-каналів

Ті ж "воєнкори" раптом усвідомили, що ці атаки можуть "побачити у Києві". Тому сказали, що "небезпечно публікувати ці кадри".

Що відомо про атаку на Новоросійськ