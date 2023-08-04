Это стало незаурядным "шоком" для российских захватчиков, начавших в сети жаловаться о "большой потере" за кораблем "Оленегорский горняк". Кроме того, они стали подозревать, что их власть им "что-то недоговаривает", пишет 24 Канал.
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Как россияне жаловались о подбивании корабля
После того как в сети появилась новость о подведении судна "Оленегорский горняк", россияне погрузились в дизморал и стали активно писать комментарии в сети. В частности, их интересовало, приложили ли уже оккупанты о "потере" президенту Путину.
Кроме того, они также пытались выяснить, как так получилось, что "защищенный от атак Новороссийск" вдруг оказался под атакой. К тому же они предусмотрели, что этот корабль "распиливают на металлолом", ведь страна не способна его починить.
Россияне жалуются на потерю своего корабля / Фото с телеграм-канала Анатолия Штефана "Штирлица"
Также россияне спрашивают, почему минобороны страны рапортовало об "успешном отражении всех БПЛА", а здесь пострадал их корабль. Кроме того, они активно используют новояз и говорят, что корабль "устал".
Россияне говорят, что их корабль "устал" / Фото из телеграм-канала Анатолия Штефана "Штирлица"
Проснулись вдруг и российские "военкоры", вдруг осознавшие, что плохо публиковать в сеть последствия ударов по судну. Они также сказали, что важно спросить себя "важные ли ценности родины, или пересмотры с хайпом".
Российские "военкоры" отреагировали на атаку корабля / Фото из российских телеграм-каналов
Те же "военкоры" вдруг осознали, что эти атаки могут "увидеть в Киеве". Потому сказали, что "опасно публиковать эти кадры".
Что известно об атаке на Новороссийск
- В российском городе Новороссийск утром 4 августа буйно цветущий "хлопок". В частности, оккупанты сообщали о "неизвестных морских дронах", которые якобы сбивали над водой.
- Впоследствии стало известно, что в результате "атаки" пострадал русский корабль "Оленегорский горняк". Пока он находится подбитым у порта Новороссийска.
- В конце концов источники в СБУ рассказали, что повреждение корабля "Оленегорский горняк" было спецоперацией украинских спецслужб. Кроме этого, в сети также появилось видео с "дрона".