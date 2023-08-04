Про це повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти також бідкалися, що місто буцімто атакували "невідомі морські дрони", передає 24 Канал.

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Що відомо про "вибухи" у Новоросійську

Місцеві жителі повідомляють, що "вибухи" у Новоросійську пролунали приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Росіяни бідкалися, що чули кілька "пострілів", якими нібито "намагалися збити безпілотники".

У Новоросійськ завітала "бавовна" / Фото з російських телеграм-каналів

Ці вибухи чули впродовж 10 хвилин, а згодом очевидці зробили кілька фото, як щось "палало у воді". Очевидці повідомили, що місто нібито атакували "морські дрони".

У Новоросійську щось потужно горить: дивіться відео

Крім того, у мережі також з'явилися відео, де видно, як у небо після "вибухів" піднявся стовп густого сірого диму.

У небо у Новоросійську піднявся стовп диму: дивіться відео

Журналісти BBC розповіли, що, за повідомленнями місцевих, що звуки вибухів також лунали й вночі поблизу морського порту в місті. Також вибухи чули й в населеному пункті Южная Озереевка, де розташований морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Вибухи могли лунати поблизу порту у Новоросійську: дивіться відео

Згодом інформацію про вибухи підтвердили російські екстрені служби. Там наголосили, що всі дані вже нібито передали спеціальним службам країни-агресорки.

Інформацію про "вибухи" у Новоросійську передали у спецслужби: дивіться відео (18+)

У телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначили, що у Новоросійську потрапили до так званого "нафтового маяка". Там пояснили, що це виносний пристрій для приймання нафти, розташований за кілька кілометрів від берега Чорного моря.

У Новоросійську могли атакувати "нафтовий маяк" / Фото з російських телеграм-каналів

У мережі також опублікувати кадри ймовірного "знищення ворожої морської цілі" у Новоросійську. Місцеві наголошують, що гучний звук чули у різних районах, у багатьох машин спрацювала сигналізація.

Знищення "ворожої цілі" у Новоросійську: дивіться відео

Згодом на "атаку дронів" відреагували й в міністерстві оборони Росії. Там зазначили, що російські кораблі буцімто "відбили атаку двох українських безекіпажних катерів" на військово-морську базу Новоросійськ.

Новоросійськ начебто атакували "безекіпажні катери": дивіться відео

У міноборони країни-агресорки сказали, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму внаслідок спроби атаки у Новоросійську нібито не постраждала. Але наразі там встановлена тимчасова заборона руху суден у порту Новоросійська.

У Новоросійську нібито не постраждав "нафтовий маяк": дивіться відео

Також про вибухи у місті висловився й мер Новоросійська. Він наголосив, що російські військові підрозділи начебто "ефективно відпрацювали по захисту нашого міста", а також запевнив, що всі об'єкти життєзабезпечення та логістики "перебувають під надійним захистом".

У Росії постійно лунають вибухи