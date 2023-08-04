Про це з посиланням на місцевих жителів пишуть телеграм-канали. Ймовірно, над територією пролітали дрони.
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У місті чули автоматні черги
Вибух спочатку був один, проте вже згодом вони повторились. Джерела запевняють, що інформація є перевіреною. Цілком можливо, що по безпілотниках працювала ворожа система ППО.
Також у Феодосії чули звук, який нагадував автоматні черги. По місту помчали автомобілі швидкої допомоги.
У Феодосії також запускали ракети: дивіться відео
Удар міг бути по нафтобазі
У мережі з'явилось відео, яке зняли місцеві жителі. На кадрах видно роботу ППО, а потім потужний вибух та спалах. Чоловік, що це знімав, сказав, що "вдарили по нафтобазі", і очевидно цей удар російській протиповітряній обороні був не під силу.
Поцілити могли по нафтобазі в Феодосії: відео
Дивіться на карті, де розташована Феодосія:
Зазначимо, що лише напередодні окупований Крим також спостерігав "бавовну". Вибух пролунав у Севастопольському районі, у Гвардійському. У повітря здійнялась велика шапка диму, а місцеві дуже налякались. Окупаційна влада – нездатна була заспокоїти людей, отож жодних офіційних коментарів не оприлюднили.
Саме у Гвардійському розташована російська авіабаза.
"Бавовна" в окупованому Криму: останні новини
- Після повідомлень про вибухи у Гвардійському в черговий раз перекривали рух Кримським мостом. Проте це тривало лише пів години.
- За день до цього, 1 серпня, неспокійно було у Севастополі. Сколихнуло навіть центр міста.
- Згодом стало відомо, що могло дістатись Балаклаві, де розташована велика база російського ВМФ.
- На думку голови Меджлісу Рефата Чубарова окупанти не будуть здатні захистити Крим. Вже зараз у російської армії велетенські проблеми з транспортуванням вантажів та боєприпасів.
- У ГУР, тим часом, кажуть, що на півострові наростає спротив цивільного населення та невдоволення діями окупантів. Саме тому люди атакують військові об'єкти, передусім мовиться про військкомати.