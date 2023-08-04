Про це з посиланням на місцевих жителів пишуть телеграм-канали. Ймовірно, над територією пролітали дрони.

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У місті чули автоматні черги

Вибух спочатку був один, проте вже згодом вони повторились. Джерела запевняють, що інформація є перевіреною. Цілком можливо, що по безпілотниках працювала ворожа система ППО.

Також у Феодосії чули звук, який нагадував автоматні черги. По місту помчали автомобілі швидкої допомоги.

У Феодосії також запускали ракети: дивіться відео

Удар міг бути по нафтобазі

У мережі з'явилось відео, яке зняли місцеві жителі. На кадрах видно роботу ППО, а потім потужний вибух та спалах. Чоловік, що це знімав, сказав, що "вдарили по нафтобазі", і очевидно цей удар російській протиповітряній обороні був не під силу.



Поцілити могли по нафтобазі в Феодосії: відео

Дивіться на карті, де розташована Феодосія:

Зверніть увагу! Окупаційна влада похвалилась, що начебто військові збили всі об'єкти над півостровом. Проте гучно було не лише у Феодосії, а й в Армянську та Джанкої.

Зазначимо, що лише напередодні окупований Крим також спостерігав "бавовну". Вибух пролунав у Севастопольському районі, у Гвардійському. У повітря здійнялась велика шапка диму, а місцеві дуже налякались. Окупаційна влада – нездатна була заспокоїти людей, отож жодних офіційних коментарів не оприлюднили.



Саме у Гвардійському розташована російська авіабаза.

"Бавовна" в окупованому Криму: останні новини