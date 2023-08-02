Потужний вибух у Гвардійському пролунав зранку 2 серпня. Місцеві жителі повідомляють, що в повітрі видніється велика "шапка" з диму.

Що відомо про вибухи у Гвардійському

У Гвардійському після вибуху в небо піднявся сірий густий дим. Окупаційні влада поки що не коментувала те, що трапилось. Інших подробиць також наразі немає.



У Гвардійському пролунав вибух / Фото "Кримський вітер"

Однак за даними "Радіо Свобода", там розташована авіабаза "Гвардійське". Нині аеродром використовують Повітряно-космічні сили Росії – там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.