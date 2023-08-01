Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що ці конструкції робляться з підручних матеріалів і не можуть забезпечити захист, інформує 24 Канал.

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Конструкція робиться з підручних матеріалів, вона не є високотехнологічною, стратегічно ні на що не вплине. Але люди бігають, суєтяться, і за цим цікаво спостерігати,

– коментує Юсов.

Представник розвідки зазначив, що Росія вже неодноразово заявляла, що ця незаконна споруда нібито максимально захищена, охороняється всіма силами і засобами і їй нічого не загрожує.

Однак, як нагадав Юсов, міст вже двічі зазнавав руйнувань, внаслідок чого зупинялася його експлуатація.

Незаконні споруди буде демонтовано

Юсов наголосив, що попередні руйнування означають, що подібні ексцеси будуть продовжуватись і в майбутньому, до того періоду поки українська територія не буде деокупована.

"Незаконні споруди, включно із цією, яку вони називають Кримським мостом, буде демонтовано", – наголосив Юсов.

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