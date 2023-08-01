Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что эти конструкции изготавливаются из подручных материалов и не могут обеспечить защиту, информирует 24 Канал.

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Конструкция производится из подручных материалов, она не является высокотехнологичной, стратегически ни на что не повлияет. Но люди бегают, суетятся, и за этим интересно наблюдать,

– комментирует Юсов.

Представитель разведки отметил, что Россия уже неоднократно заявляла, что это незаконное сооружение якобы максимально защищено, охраняется всеми силами и средствами, и ей ничего не угрожает.

Однако, как напомнил Юсов, мост уже дважды терпел разрушения, в результате чего останавливалась его эксплуатация.

Незаконные постройки будут демонтированы

Юсов подчеркнул, что предварительные разрушения означают, что подобные эксцессы будут продолжаться и в будущем, до тех пор пока украинская территория не будет деоккупирована.

"Незаконные сооружения, включая эту, которую они называют Крымским мостом, будут демонтированы", – подчеркнул Юсов.

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