Важным шагом является демонстрация новейших украинских разработок. Не только для России, но и наших партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк.

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Рецепт успеха – комбинированный подход

Россияне боятся за Керченский мост. Его дополнительно решили защитить специальными боновыми заграждениями. Они должны защитить незаконное сооружение от атак надводными дронами.

"Даже самая прочная крепость не сможет выстоять, если к ней будет комбинированный подход. В первый раз (8 октября 2022 года – 24 Канал) Украина использовала автомобиль для подрыва, второй раз – были применены дроны", – отметил Валерий Кондратюк.

Владимир Путин ранее уверенно утверждал, что Крымский мост – цель, которую охраняют больше всего. На самом же деле Украина убедила в том, что это только пустые слова.

Ни противовоздушная оборона, ни баржа у моста со специальными радарными ловушками не помогли защитить Крымский мост. Даже натренированные дельфины – и те не помогли обороне.

Мы будем всегда искать новые возможности. Речь идет не только о ракетных атаках, которые еще не использовались по мосту. В определенных обстоятельствах мы использовали западное оружие. Но это не значит, что украинские разработки не позволяют сделать это,

– подчеркнул экс-руководитель ГУР.

Заметим, что последняя атака на Крымский мост произошла при использовании как раз новых украинских морских дронов.

Валерий Кондратюк об украинском вооружении: смотрите видео

Новые морские дроны Украины

К слову, CNN первыми получили доступ на базу ВМС Украины, где военные тестируют одну из самых секретных разработок – надводных дронов Magura V5. Они весят до 1000 кг, несут до 300 кг взрывчатки, запас хода – до 800 км.

Максимальная скорость морских дронов – 80 километров в час.

Это было очень важно показать Западу, что именно украинские разработки используют для подобных ударов. До сих пор Запад сохраняет очень осторожный подход к использованию своего оружия для использования по целям России,

– отметил Кондратюк.

Вероятно, именно поэтому было принято непростое решение – допустить журналистов на украинскую базу. Чтобы показать, что используют не западное оружие, а украинское производство.

"То, что мы делаем такие вещи, создает для нас дополнительные возможности", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Особенно важно это после выхода России из зерновой сделки и ее заявление об атаке каких-либо судов, которые будут двигаться в порты Украины. Мы ответили той же монетой. Украина сохраняет право атаковать движущиеся в порты России суда.

Заметим, что Россия – это второй в мире импортер нефти. 40% перевозок проходят как раз через Черное море. Так что новая украинская разработка станет подлинной опасностью как для вражеской портовой инфраструктуры, так и для Черноморского флота.

Аналог HIMARS

Однако у Украины есть и другие виды вооружения, которые разрабатывали раньше. Хотя, к сожалению, они не были доведены до массового производства. Речь, кстати, не о ракетах "Гром-2", которые могут быть запущены на расстояние 1000 километров.

Одна из главных разработок "Ольха" – ракетный снаряд, который используют как американский аналог HIMARS. То есть, это украинская разработка HIMARS. Каждая ракета, выпускаемая из "Ольхи", летит по своей цели,

– рассказал Кондратюк.

Главной задачей для украинских разработок сейчас является введение их в серийный выпуск.

А оружие западного образца, к примеру, ATACMS, которые могут предоставить Украине, будут использовать не для атак по Крымскому мосту. Важными целями для них могут стать командные пункты, логистические центры россиян. Это существенно ослабит русскую оборону.

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