Речь идет о дронах Magura V5, применяемых для атак по надводным целям врага. Эти дроны-камикадзе способны переносить 300 кг взрывчатки на расстояние до 800 км.

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Самое быстрое судно в Черном море

Репортеры CNN впервые показали публично легендарный надводный дрон. Инженер, разработавший это оружие, называет морские дроны самыми быстрыми кораблями в Черном море. Поэтому разработчик называет такие дроны оружием XXI века.

Инженер также отметил, что российские корабли не могут эффективно противостоять морским дронам, потому что они спроектированы для борьбы с другими крупными кораблями, а не малыми судами.

Интересно, что дроны-камикадзе можно использовать не только для нанесения ударов по вражеским целям, но и для разведки или транспортировки груза.

Ими очень легко управлять. Они уже жестко ограничили передвижение российского флота. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту. Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели,

– говорится в сюжете.

Репортаж CNN об украинских морских дронах: смотрите видео

Любопытно! Морские дроны-камикадзе способны поражать не только русские корабли, но и цели гораздо большего масштаба. К примеру, ночью 17 июля Крымский мост снова "подкосил" после взрывов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что мост атаковали морские дроны Украины. Чиновник подчеркнул, что Украине нужно больше дронов и заверил, что их действительно будет больше.