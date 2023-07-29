Мовиться про дрони Magura V5, які застосовують для атак по надводних цілях ворога. Ці дрони-камікадзе здатні переносити 300 кілограмів вибухівки на відстань до 800 кілометрів.

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Найшвидше судно в Чорному морі

Репортери CNN вперше показали публічно легендарний надводний дрон. Інженер, який розробив цю зброю, називає морські дрони найшвидшими суднами в Чорному морі. Тому розробник називає такі дрони зброєю ХХІ століття.

Інженер також відзначив, що російські кораблі не можуть ефективно протистояти морським дронам, бо їх спроєктовано для боротьби з іншими великими кораблями, а не малими суднами.

Цікаво, що дрони-камікадзе можна використовувати не тільки для завдання ударів по ворожих цілях, але й для розвідки чи транспортування вантажу.

Ними дуже легко керувати. Вони вже жорстко обмежили пересування російського флоту. Українці просто відправляють свої дрони на полювання. Іноді росіянам щастить, і вони виводять дрони з ладу. Але в інших випадках дрони прориваються через пекло з куль і досягають своєї мети,

– йдеться в сюжеті.

Репортаж CNN про українські морські дрони: дивіться відео

Цікаво! Морські дрони-камікадзе здатні вражати не тільки російські кораблі, але й цілі значно більшого масштабу. Наприклад, уночі 17 липня Кримський міст знову "підкосило" після вибухів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що міст атакували морські дрони України. Посадовець наголосив, що Україні потрібно більше дронів і запевнив, що їх дійсно буде більше.