Да, они заинтриговали, что эти летательные аппараты "до Архангельска не долетят", но это "пока". Волонтеры также попросили поддержать наши Силы Обороны.
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Стерненко и Притула заинтриговали "сюрпризом" для россиян
На видео волонтеры решили поиграть в города и стали называть российские города, где уже слышали взрывы и жаловались на атаки беспилотников. Притула также отметил, что он и Стерненко не думают что же может летать в Москву.
Но уверяем, что вы, кто донатил на месть, здесь гарантированно не причастны. Продолжение следует, это только пристрелка,
– подчеркнул волонтер.
Притула и Стерненко анонсировали "сюрприз" для российских городов / Видео из телеграм-канала Сергея Притулы
Впоследствии интересный пост на своем телеграм-канале опубликовал и Сергей Стерненко. Он отметил, что Москва должна привыкать к ударам, а война против нашего государства должна закончиться на ее развалинах.
Сергей Стерненко на фоне беспилотника / Фото из телеграм-канала Сергея Стерненко
В заключение волонтер заверил, что так оно и будет. Очевидно, это дроны, на которые собирали украинцы в рамках акции "На месть", организованной волонтерами.
Украина начала внедрять производство БПЛА
- Министр обороны Алексей Резников 30 июля заявил, что в Украине начался "настоящий бум" по производству отечественных беспилотников. По его словам, это стало возможным после нескольких важных действий правительства.
- Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в 2023 году правительство предусмотрело в выделение около 40 миллиардов гривен из бюджета на инвестиции в производство украинских беспилотников. Это в десять раз больше, чем было в 2022 году.
- Кроме того, в Украине разработали надводный беспилотник нового поколения. Его назвали Морским автономным охранным беспилотным роботизированным аппаратом или просто – MAGURA.