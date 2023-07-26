Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа – разработанный "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

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Что известно о MAGURA V5

Этот надводный дрон может выполнять различные операции. В частности, наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также выполнение боевых миссий.

Интересно, что благодаря гидродинамическому корпусу и изящному профилю он может передвигаться скрыто с превосходной маневренностью.

Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях,

– подчеркнули разработчики.

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