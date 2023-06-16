Новый разведывательный беспилотник впервые представил благотворительный фонд "Вернись живым".
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В фонде отметили, что дрон уже выполняет боевые задачи на фронте в составе одного из подразделений технической разведки. Благотворители рассказали, что один комплекс "Сыч" стоит 2 миллиона гривен.
"Cыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише,
– добавили в фонде.
Комплекс "Cыч" состоит из:
- двух разведывательных беспилотников;
- катапульты для запуска беспилотника;
- мобильный пункт управления.
- информация о других характеристиках и производителе пока не разглашается.
Благодаря новому комплексу дальней разведки, Силы обороны должны существенно нарастить свои возможности по разведке.
Комплекс "Cыч" / Фото "Вернись живым"
Напомним, фонд "Вернись живым" также активно обеспечивает украинских военных беспилотника украинского производства "Аист-100" и PD-2.
Добавим, что по состоянию на вечер 16 июня наши войска на Юге ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. На некоторых уволенных позициях и населённых пунктах продолжается процесс закрепления наших войск.