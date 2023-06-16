Новий розвідувальний безпілотник вперше представив благодійний фонд "Повернись живим".
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У фонді зазначили, що дрон вже виконує бойові задачі на фронті у складі одного з підрозділів технічної розвідки. Благодійники розповіли, що один комплекс "Сич" коштує 2 мільйони гривень.
"Cич" насправді є одним з кращих безпілотників у своїй ніші,
– додали у фонді.
Комплекс "Cич" складається з:
- двох розвідувальних безпілотників;
- катапульти для запуску безпілотника;
- мобільного пункту управління.
- інформація про інші характеристики та виробника поки не розголошується.
Завдяки новому комплексу дальньої розвідки Сили оборони мають суттєво наростити свої можливості по розвідці.
Комплекс "Cич" / Фото "Повернись живим"
Нагадаємо, фонд "Повернись живим" також активно забезпечує українських військових безпілотника українського виробництва "Лелека-100" та PD-2.
Додамо, що станом на вечір 16 червня наші війська на Півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ.