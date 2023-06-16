Зенітно-ракетний комплекс Patriot є дуже важливим у системі ППО України, адже він може збивати балістичні ракети "Кинджал", якими росіяни періодично атакують Україну. Зокрема, у п'ятницю, 16 червня, окупанти знову здійснили ракетний обстріл.

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Україна отримає ракети для Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під зустрічі глав відомств НАТО в Брюсселі заявив, що Україна негайно отримає ракети для ППО.

Це дуже важлива ознака постійної підтримки успішних зусиль Збройних сил України щодо забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, на цьому особливому етапі війни,

– наголосив німецький міністр.

У Повітряних силах нещодавно пояснили, що ракети для системи Patriot не можуть закінчитися, оскільки Україну підтримують 50 країн у форматі "Рамштайн". Окрім того, Юрій Ігнат зазначив, що ця система ППО унікальна, адже пускову установку можна зарядити ракетами різного типу – дешевими, дорожчими, проти балістики.

Німеччина ухвалила найбільший за час війни пакет допомоги

Наприкінці травня уряд Німеччини оголосив про найбільший за час війни пакет допомоги на суму понад 2,7 мільярда євро. У ньому партнери заявили, що передадуть Україні дрони, автомобільну техніку й радар для систем ППО.

Окрім того, до пакета допомоги увійшли танки Leopard 1, 20 БМП Marder та боєкомплекти до них, 4 системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS. Серед іншого Німеччина також надасть дрони, мостоукладачі, глушники, системи для розмінування тощо.

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