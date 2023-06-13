На це питання відповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, цього не буде, адже Україну підтримують у проєкті "Рамштайн" 50 країн світу.

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Усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема. Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу,

– наголосив Юрій Ігнат.

Речник також зауважив, що попри впевненість у підтримці, Україна намагається раціонально використовувати ракети.

Patriot можна заряджати різними ракетами

За словами Ігната варто також розуміти, що унікальність Patriot у тому, що одна його пускова установка може бути заряджена ракетами різного типу – дешевшими, дорожчими, проти балістики.

Крім того, Захід надає Україні й ракети до С-300 і до "Буків", інакше вони вже б давно закінчилися.

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