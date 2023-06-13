На це питання відповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, цього не буде, адже Україну підтримують у проєкті "Рамштайн" 50 країн світу.
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Усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема. Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу,
– наголосив Юрій Ігнат.
Речник також зауважив, що попри впевненість у підтримці, Україна намагається раціонально використовувати ракети.
Patriot можна заряджати різними ракетами
За словами Ігната варто також розуміти, що унікальність Patriot у тому, що одна його пускова установка може бути заряджена ракетами різного типу – дешевшими, дорожчими, проти балістики.
Крім того, Захід надає Україні й ракети до С-300 і до "Буків", інакше вони вже б давно закінчилися.
Patriot в Україні: головне
- Наприкінці травня системи ППО Patriot вийшли на бойове чергування. Росіяни, скаженіючи, почали частіше обстрілювати територію нашої країни у намаганнях знищити західні установки.
- Після обстрілу Києва 16 травня в Росії заявили, що знищили цілих 5 пускових установок Patriot.
- CNN повідомило, що насправді було пошкоджено лише один з комплексів, ремонт провели, не знімаючи систему з бойового чергування.
- 18 травня в Міноборони США заявили, що зенітно-ракетний комплекс Patriot, який отримав пошкодження під час ракетної атаки на Київ, відремонтували – він знову повністю в робочому стані.