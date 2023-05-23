Днями раніше уряд Німеччини оголосив про військову допомогу Україні на суму 2,7 мільярда євро. Це найбільший пакет від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Яку допомогу отримає Україна

У новому пакеті військової допомоги українська армія отримає танки Leopard 1, 20 БМП Marder та боєкомплекти до них. Окрім того, посилиться захист українського неба, адже Німеччина передасть ще 4 системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS. Ба більше, Україна отримає радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D для IRIS-T.

Окрім перерахованого вище, до пакета допомоги увійшли:

1 радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D;

2 броньованих мостоукладачів BIBER;

3 мобільні системи розмінування;

54 безпілотники-розвідники Vector;

8 антидронних систем;

6 машини для прикордонників;

1 частотний глушник;

2 вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами;

близько 10 вантажівок і причепів;

8 вантажівок, мікроавтобусів та позашляховиків;

34 пікапи;

8 вантажівок Zetros;

4 системи ППО IRIS-T SLM та ракети до них;

12 мобільних IRIS-T SLS та ракети до них;

15 зенітних установок Gepard;

артилерійські снаряди 155-мм;

5 мостів для мостоукладальної техніки BIBER.

Окрім цього, Україна отримає автоцистерни, портативні системи освітлення, кулемети, гранатомети та карети швидкої допомоги.

США також оголосили про новий пакет допомоги

Володимир Зеленський на саміті "Великої сімки" у Хіросімі зустрівся з президентом США Джо Байденом. Одразу після їх перемовин у Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму понад 375 мільйонів доларів.

Українські військові отримають від американських партнерів додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, мостові системи, броньовані медичні машини, вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, тепловізійні системи та запчастини та інше польове обладнання.

Окрім того, у США ухвалили історичне рішення щодо навчання українських пілотів і механіків, а також постачання Україні винищувачів четвертого покоління F-16.