Так, представник ХДС з питань оборони Родеріх Кізеветтер зазначив, що Німеччина має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, але вони принесуть Україні величезну користь і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

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Зверніть увагу! Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadows, їх відмінності дуже незначні. Обидва види озброєння можна використовувати дуже гнучко, діапазон Taurus навіть дещо більший.

Партнери України повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використати в боротьбі з пов'язаною зброєю, і що дозволено міжнародним правом,

– сказав Кізеветтер.

За його словами, крилаті ракети Taurus з дальністю дії до 500 кілометрів можуть стати "дуже корисним внеском з боку Німеччини".

"Тут більше не повинно бути червоних ліній", – додав Кізеветтер.

Передати Україні ракети доцільніше, ніж зберігати в Німеччині

Політик також пояснив, що 10 років тому близько 600 таких крилатих ракет закупили для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі у боєготовності. Тож, за його словами, ці ракети було б набагато розумніше використати в Україні, ніж зберігати в Німеччині.

Ба більше, видання пише, що у випадку, якщо федеральний уряд вирішить надати ракети Україні, німецький виробник озброєнь MBDA може відновити виробництво Taurus. Востаннє MBDA постачала Taurus Південній Кореї у 2018 році.

Зауважимо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що далекобійні ракети Storm Shadow дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, які їй поки не надають.