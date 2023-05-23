Так, представитель ХДС по обороне Родерих Кизеветтер отметил, что Германия имеет небольшое количество этих высокоточных управляемых ракет, но они принесут Украине огромную пользу и позволят наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.
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Партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что она может использовать в борьбе с связанным оружием, и что разрешено международным правом,
– сказал Кизеветтер.
По его словам, крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров могут стать "очень полезным вкладом со стороны Германии".
"Здесь больше не должно быть красных линий", – добавил Кизеветтер.
Передать Украине ракеты более целесообразно, чем хранить в Германии
Политик также пояснил, что 10 лет назад около 600 таких крылатых ракет закупили для Бундесвера, но только около 150 из них до сих пор находятся в боеготовности. По его словам, эти ракеты было бы гораздо разумнее использовать в Украине, чем хранить в Германии.
Более того, издание пишет, что в случае, если федеральное правительство решит предоставить ракеты Украине, немецкий производитель вооружений MBDA может возобновить производство Taurus. В последний раз MBDA поставляла Taurus Южной Корее в 2018 году.
Заметим, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дальнобойные. ракеты Storm Shadow позволяют Украине частично компенсировать отсутствие современных боевых истребителей, которые ей пока не предоставляют.