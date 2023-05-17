Издание отмечает, что в недавнем интервью TF1 президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Париж изучает возможность поставки Украине ракет Scalp.

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В новом же комментарии Le Monde Елисейский дворец отметил, что "изучаются все варианты", но "конкретно сейчас этого не планируют".

Что известно о ракетах Scalp

Это французско-британская ракета, разработанная в 1990 годах. Scalp является аналогом Storm Shadow, предоставленным Украине Великобританией. Это управляемая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для поражения фиксированных целей на большом расстоянии.

Радиус поражения этой ракеты составляет 250 километров, который может быть увеличен до 500 и даже 700 километров в зависимости от версии.

Ракета Scalp предназначена для поражения стратегических целей, расположенных в тылу. Итак, речь идет о возможности поражения командных центров, складов с боеприпасами и логистических узлов.

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