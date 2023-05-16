Об этом 24 Каналу сообщил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, знаковым завершением турне Зеленского станет Совет Европы 16 мая.

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"Мощные страны Западной Европы проявляют единодушную позицию по оказанию военной помощи, чтобы мы могли освободить свои территории. Это совершенно по-другому сформирует резолюцию Совета Европы, которая во многих вещах будет определять политику Европы в целом", – сказал Клочок.

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В контексте военной помощи Украине политический эксперт упомянул заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поставках Украине дальнобойных ракет. Он также отметил, что обе палаты швейцарского парламента поддержали внесение поправок в Закон о военных материалах, что позволит передавать боевую технику Украине.

Те, кто "вчера" колебался, становятся на сторону Украины, потому что нейтральность стран очень вредит прежде всего Украине и Европе в целом,

– добавил Клочок.

В то же время, политический эксперт отметил, что Украине еще есть над чем работать. В частности, над передачей самолетов.

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