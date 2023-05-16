Про це 24 Каналу повідомив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, знаковим завершенням турне Зеленського стане Рада Європи 16 травня.

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"Потужні країни Західної Європи виявляють одностайну позицію щодо надання військової допомоги, щоб ми могли звільнити свої території. Це абсолютно по-іншому сформує резолюцію Ради Європи, яка в багатьох речах визначатиме політику Європи загалом", – сказав Клочок.

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Нейтральні країни переглядають свою позицію

У контексті військової допомоги Україні політичний експерт згадав заяву президента Франції Еммануеля Макрона про постачання Україні далекобійних ракет. Він також зазначив, що обидві палати швейцарського парламенту підтримали внесення поправок до Закону про військові матеріали, що дасть змогу передавати бойову техніку Україні.

Ті, хто "вчора" вагався, стають на бік України, бо нейтральність країн дуже шкодить передусім Україні та Європі загалом,

– додав Клочок.

Водночас політичний експерт зауважив, що Україні ще є над чим працювати. Зокрема, над переданням літаків.

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