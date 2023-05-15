До яких домовленостей дійдуть політичні лідери, передає кореспондентка 24 Каналу під час пресконференції в Єврокомісії.

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Тема України є ключовою під час самітів

Лідери будуть обговорювати відповідь на російське вторгнення в Україну, а також надання підтримки українському народу. Під час пресконференції очільниця Єврокомісії нагадала про свій візит до Києва минулого тижня та закликала продемонструвати такий же рівень наполегливості. Урсула фон дер Ляєн очікує, що лідери об'єднаються під двома головними принципами.

Один із принципів – ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І другий принцип – ніщо про Україну без України,

– сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила, що перший принцип повинен ознаменувати стабільну фінансову підтримку та надання прискореної військової підтримки.

"Зараз Україна потребує більшої військової підтримки, і швидкої. Це буде вирішальним для його контрнаступу. Наші країни-члени наполегливо працюють, щоб забезпечити Україну невеликою кількістю необхідного", – зазначив очільник Європейської ради Шарль Мішель.

Зазначимо, як повідомляє Euractive, під час саміту ЄС – Південна Корея у Сеулі, лідери Євросоюзу будуть домовлятися про передачу боєприпасів та військової техніки безпосередньо до України напередодні контрнаступу.

Другий принцип означає підтримку формули миру президенту України Володимира Зеленського. Лідери Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель заявили, що саме формула мира від Зеленського повинна бути основою для подальших перемовин.

"Формула миру є фундаментальною основою для нас, тому що основним принципом є територіальна цілісність, повний суверенітет", – сказав Шарль Мішель.

Очільник Європейської Ради зазначив, що війна в Україні може швидко закінчитись, як тільки Росія вирішить поважати територіальну цілісність України.

Запровадження нових санкцій проти Росії

Під час саміту G7 в Японії лідери Великої сімки обговорять результати вже впроваджених санкцій проти Росії, а також майбутні заходи щодо Росії.

Єврокомісія запропонувала 11-й пакет санкцій, він зосереджений на правозастосуванні та боротьбі з обходом санкцій,

– сказала президентка Єврокомісії, зазначивши, що цей процес тісно координується з іншими G7, які також створюють подібні пакети.

Зазначимо, за даними Reuters, лідери Великої сімки можуть прийняти санкції, які вплинуть на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та обмеження торгівлі, яка підтримує російську армію.

За словами Шарля Мішеля, новий пакет санкцій закриє лазівки для їх обходу, а лідери Великої сімки відверто обговорять у необхідності санкцій з такими глобальними гравцями, як Австралія, Бразилія, Індія, Індонезія, Південна Корея та В'єтнам.

Спеціальний трибунал для Росії та реєстр збитків

Під час зустрічі європейських лідерів в Рейк'явіку одним із головних питань стане притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини. Також буде підписано договір щодо створення Міжнародного реєстру збитків в Гаазі. Це стане першим, але сильним кроком до компенсації збитків завданих Росією під час війни в Україні.

"Я дуже рішуче підтримуватиму створення спеціального трибуналу для притягнення до суду злочину агресії Росії", – сказала фон дер Ляєн.

Як налагодити відносини з Китаєм?

Європейські лідери під час саміту Великої сімки прагнуть вирішити як налагоджувати відносини із Китаєм, який все більше зазнає змін. Окрім економіки та зміни клімату на порядку денному буде питання зовнішньої політики та безпеки. Очільниця Єврокомісії заявила, що лідери продовжать закликати Китай утримуватися від підтримки війни Росії.

Ми ще раз підтвердимо нашу непохитну відданість миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми визнаємо політику Єдиного Китаю. Ми колективно виступаємо проти будь-якої односторонньої зміни статус-кво, особливо силою,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Серед іншого обговорять зміцнення економічної безпеки та важливість Зеленої угоди.

Вступ України до ЄС: коли почнуться переговори

Відповідаючи на питання журналістів, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у червні не очікується початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Проте, у червні Єврокомісія надасть усний, проміжний звіт щодо рекомендацій, які виконує Україна. Важливий письмовий звіт очікується в жовтні, а у грудні Рада ЄС розгляне широкий звіт не лише щодо України, а й відносно інших держав – кандидатів.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що багато чого залежить від прогресу країни й саме через це вона мала візит до Києва минулого тижня.

"Отже, було досягнуто значного прогресу, але ще потрібно працювати. Тому ми пройшли всі різні етапи. Деякі кроки вже виконано, але деякі ще тривають. І це залежить від країни-кандидата, наскільки швидко вони продовжаться та наскільки якісно", – сказала президентка Єврокомісії.

Зазначимо, після оприлюднення звіту у жовтні 2023 року держави-члени ЄС приймуть рішення, опираючись на досягнутий прогрес країни-кандидатки та звіті Єврокомісії.