К каким договоренностям придут политические лидеры, передает корреспондент 24 Канала во время пресс-конференции в Еврокомиссии.

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Тема Украины является ключевой во время саммитов

Лидеры будут обсуждать ответ на российское вторжение в Украину, а также оказание поддержки украинскому народу. Во время пресс-конференции глава Еврокомиссии напомнила о своем визите в Киев на прошлой неделе и призвала продемонстрировать такой же уровень настойчивости. Урсула фон дер Ляйен ждет, что лидеры объединятся под двумя главными принципами.

Один из принципов – мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И второй принцип – ничто об Украине без Украины,

– сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии заявила, что первый принцип должен ознаменовать стабильную финансовую поддержку и оказание ускоренной военной поддержки.

"Сейчас Украина нуждается в большей военной поддержке и скорой. Это будет решающим для ее контрнаступления. Наши страны-члены настойчиво работают, чтобы обеспечить Украину небольшим количеством необходимого", – отметил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Отметим, как сообщает Euractive, во время саммита ЕС – Южная Корея в Сеуле лидеры Евросоюза будут договариваться о передаче боеприпасов и военной техники непосредственно в Украину накануне контрнаступления.

Второй принцип означает поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что именно формула мира от Зеленского должна являться основой для дальнейших переговоров.

"Формула мира является фундаментальной основой для нас, потому что основным принципом является территориальная целостность, полный суверенитет", – сказал Шарль Мишель.

Глава Европейского Совета отметил, что война в Украине может быстро закончиться, как только Россия решит уважать территориальную целостность Украины.

Введение новых санкций против России

В ходе саммита G7 в Японии лидеры Большой семерки обсудят результаты уже введенных санкций против России, а также предстоящие мероприятия в отношении России.

Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций, он сосредоточен на правоприменении и борьбе с обходом санкций,

– сказала президент Еврокомиссии, отметив, что этот процесс тесно координируется с другими G7, которые также создают подобные пакеты.

Отметим, за данным Reuters, лидеры Большой семерки могут принять санкции, которые повлияют на подрыв будущего производства энергии в России и ограничение торговли, поддерживающей российскую армию.

По словам Шарля Мишеля, новый пакет санкций закроет лазейки для их обхода, а лидеры Большой семерки откровенно обсудят необходимость санкций с такими глобальными игроками, как Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Корея и Вьетнам.

Специальный трибунал для России и реестр убытков

В ходе встречи европейских лидеров в Рейкьявике одним из главных вопросов станет привлечение России к ответственности за совершенные военные преступления. Также будет подписан договор о создании Международного реестра убытков в Гааге. Это станет первым, но сильным шагом к компенсации ущерба, нанесенного Россией во время войны в Украине.

"Я буду очень решительно поддерживать создание специального трибунала для привлечения к суду преступления агрессии России", – сказала фон дер Ляйен.

Как наладить отношения с Китаем?

Европейские лидеры во время саммита Большой семерки стремятся решить как налаживать отношения с Китаем, который все больше претерпевает изменения. Кроме экономики и изменения климата, в повестке дня будет вопрос внешней политики и безопасности. Глава Еврокомиссии заявила, что лидеры продолжат призывать Китай воздерживаться от поддержки войны России.

Мы еще раз подтвердим нашу непреклонную преданность миру и стабильности в Тайваньском проливе. Мы признаем политику Единого Китая. Мы коллективно выступаем против любого одностороннего изменения статус-кво, особенно силой,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Среди прочего обсудят укрепление экономической безопасности и важность Зеленого соглашения.

Вступление Украины в ЕС: когда начнутся переговоры

Отвечая на вопросы журналистов, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июне не ожидается начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Однако в июне Еврокомиссия предоставит устный, промежуточный отчет по рекомендациям, которые выполняет Украина. Важный письменный отчет ожидается в октябре, а в декабре Совет ЕС рассмотрит широкий отчет не только относительно Украины, но и других государств – кандидатов.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что многое зависит от прогресса страны и именно поэтому она имела визит в Киев на прошлой неделе.

"Итак, был достигнут значительный прогресс, но еще нужно работать. Поэтому мы прошли все разные этапы. Некоторые шаги уже выполнены, но некоторые еще продолжаются. И это зависит от страны-кандидата, насколько быстро они продолжатся и насколько качественно", – сказала президент Еврокомиссии.

Отметим, что после обнародования отчета в октябре 2023 года государства-члены ЕС примут решение, опираясь на достигнутый прогресс страны-кандидата и отчет Еврокомиссии.