Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко рассказывает, как изменилось отношение европейских лидеров и обществ к членству Украины в Евросоюзе и не изменили ли свое стремление в ЕС сами украинцы, а также какие препятствия есть у Украины на пути евроинтеграции. Мы пообщались с европарламентариями, а также с представителем Украины в ЕС, чтобы узнать их мнение о реальных перспективах членства Украины в ЕС по состоянию на сегодняшний день.

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Справочно! Свой путь в Европейский союз украинская нация начала еще в далеком 1993 году. Тогда страны-члены ЕС рассматривали Украину как сложного союзника. А все из-за зависимости от России, неразвитой экономики и отсутствия демократии. О своем желании присоединиться к Союзу Украина заявила в 1998 году. С тех пор Украина и европейские партнеры начали сотрудничество, однако перспективы интеграции были, будем откровенны, абстрактными.



Переломным моментом стала Революция Достоинства в 2013 – 2014 годах. Тогда на "Евромайдане" украинцы подтвердили свой курс на евроинтеграцию и нежелание становиться колонией России. Уже в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. С тех пор Украина меняет свое законодательство и проводит реформы, которые являются обязательным условием вступления в ЕС.

От абстрактных перспектив к решительным действиям

До полномасштабного вторжения России Украина вместе с партнерами из ЕС продолжали сотрудничество по сближению. Однако на фоне коронавирусного кризиса и несовершенства реформирования украинской системы реальные политические решения о вступлении не рассматривались.

В 2021 году вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в 2022 году ЕС будет пересматривать политику соседства Однако, по ее тогдашним прогнозам, результатов можно было бы достичь в 2027 году .

. Сами же европейские лидеры либо не определяли четкие даты по приобретению хотя бы статуса кандидата, либо давали нелестные прогнозы. В частности, за четыре месяца до полномасштабной войны, на 23-м саммите "Украина – ЕС" намека на скорейшее получение статуса кандидата не было . Тогда президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что Киев должен продолжать реформы, политическую и экономическую интеграцию для достижения членства в ЕС.

. Тогда президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что Киев должен продолжать реформы, политическую и экономическую интеграцию для достижения членства в ЕС. Скандальным заявлением в 2021 году о вступлении Украины в Евросоюз отличилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Эстонский лидер заявила, что Украине, Молдове и Грузии понадобится примерно 20 лет, чтобы получить членство. Более того, политик сказала, что ни одна из этих стран не готова выполнять критерии членства.

Полномасштабное наступление россиян в феврале 2022 года изменило все – жизнь украинцев и позиции европейских лидеров. 28 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе. После передачи всех документов, через четыре месяца, 23 июня 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе принял историческое решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

Если до полномасштабного вторжения России европейские партнеры скептически относились к будущему Украины в Европейском союзе, то сейчас уже есть четкая, проукраинская позиция. Во время Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом Евросоюза и осталось только институционально это оформить.

Во время последнего визита Зеленского в Брюссель президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно отмечали, что "Евросоюз – это Украина, а Европа – наш общий дом". Кроме того, оба лидера подчеркнули успешность проведения реформ в Украине во время войны.



Президент Зеленский с главами ЕС в Брюсселе / фото ОП

Тем не менее, от прогнозов относительно возможной даты вступления или начала переговоров европейские партнеры все же водерживаются.

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все рекомендации от Еврокомиссии. Теперь на повестке дня новый вопрос – когда начнутся переговоры по вступлению в европейский блок?



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры о присоединении Украины к европейской семье должны начаться уже в этом году. Во время встречи с украинским лидером во Львове президент Европарламента предположила, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году.

Когда мы говорим, что Украина – это Европа, а Европа – это Украина, значит, переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году,

– сказала глава Еврокомиссии.

Что европарламентарии говорят о вступлении Украины в ЕС

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко расспросила депутатов Европейского парламента, поддерживают ли они идеи украинских лидеров о переговорах как можно быстрее.

Эстонский политик, вице-председатель Комитета иностранных дел Европарламента Урмас Паэт поддерживает инициативу начать переговоры о вступлении как можно быстрее. В Европарламенте Урмас представляет группу Renew Europe.

Это очень важный сигнал для украинской власти и народа, который борется за свободу всей Европы. Мы должны использовать импульс. Параллельно этому важно, что Украина получит мощные гарантии безопасности сразу после победы в войне. Могут пройти годы, прежде чем Украина полностью присоединится к ЕС и НАТО, но гарантии безопасности должны быть введены быстрее,

– сказал евродепутат в комментарии 24 Каналу.



Урмас Паэт призывает как можно быстрее начать переговоры / фото EPA

Шведский депутат Европейского парламента, представитель партии Христианские демократы – Давид Лега выступает за скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Украина приложила немалые усилия – в очень сложных условиях, к выполнению задач, и я очень надеюсь, что все условия будут выполнены в этом году. ЕС, как Комиссия, так и страны-члены, должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине в ее процессе реформ и интеграции в ЕС,

– отметил депутат.

По его словам, он верит, что Украина, несомненно, получит статус члена ЕС в будущем и призывает Еврокомиссию и страны-члены помочь Украине в процессе евроинтеграции.

"Украина может быть и будет членом ЕС, как только будут выполнены все необходимые условия. Я ни на секунду не сомневаюсь, что все страны-члены ЕС примут членство! Конечно, чрезвычайная ситуация в Украине из-за войны является наибольшим препятствием для Украины в завершении необходимого процесса реформ", – заявил Давид Лега.

Присоединение к Европейскому союзу поддерживает и венгерский политик, депутат от "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" в Европейском парламенте Аттила Ара-Ковач.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться как можно быстрее. Кроме того, Украине нужно как можно скорее выполнить Копенгагенские критерии. Я поддерживаю вступление, если Украина выполнит необходимые политические, экономические, административные и институциональные критерии и осуществит реформы,

– заявил евродепутат.

Почему так резко произошла "эволюция" европейской позиции по отношению к Украине

Представитель Украины при Европейском союзе Всеволод Ченцов рассказал 24 Каналу, что в условиях жестокой войны с Россией Украина прошла значительный путь, приближающий ее к членству в ЕС.

Историческое решение о предоставлении статуса кандидату подтвердило, что большая семья стран Европейского союза видят Украину членом ЕС. Это решение было не просто политическим сигналом поддержки во время жестокой войны или основывалось исключительно на морально-ценностной основе, а стало "моментом истины" для ЕС, его геополитическим выбором,

– настаивает Ченцов.

По словам представителя Украины при ЕС, Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Украины с долей более 55% в торговом обороте за 2022 год. Обеспечение открытости торговли между Украиной и Европейским союзом и ускоренная интеграция Украины во внутренний рынок ЕС является важной задачей сохранения украинской экономики в условиях войны и быстрого экономического восстановления в послевоенный период.

Ченцов отметил, что торможение процесса вступления Украины в ЕС из-за России означало бы содействие достижению целей агрессора. Именно поэтому противодействие этому намерению является общей задачей ЕС и Украины.

"Сегодня мы не просимся в ЕС, а при поддержке ЕС преодолеваем евроинтеграционную повестку дня. Членство Украины будет достижением и усилением ЕС, ведь мы являемся гарантом региональной безопасности", – подчеркнул посол.



Представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов / фото МИД Украины

В комментарии 24 Каналу украинский политолог Виталий Бала заявил, что быстрое предоставление Украине статуса кандидата в ЕС связано с победами на фронте.

"Главным аргументом для одобрения такого решения была феноменальная храбрость и достоинство украинского народа, в частности Вооруженных Сил Украины. Чем больше мы добивались успехов на войне против России, тем больше у Украины было шансов на начало переговоров с Европой "на одном языке"", – уверен политолог.

По словам эксперта, такое количество визитов ключевых руководителей государств Евросоюза вряд ли бы произошло, если бы не было войны. Бала подчеркнул, что официальный путь к членству в ЕС – это заслуга народа, потому что украинскому правительству все же поставили ряд условий.

"Когда нам предоставляли этот статус, там еще было семь рекомендаций. Кроме вопроса о национальных меньшинствах, СМИ, судебной реформе, ключевое – борьба с коррупцией. Несмотря на способность украинцев защищать себя, действующей власти дали определенные пункты, которые нужно выполнить, чтобы двигаться дальше", – сказал Виталий Бала.

Поддерживают ли граждане ЕС присоединение Украины к европейской семье?

После подачи заявки на членство в апреле 2022 года граждан ЕС спросили, как они относятся к евроинтеграции Украины.

В опросе Eurobarometer приняло участие 26 тысяч европейских граждан. По данным исследования, 66% респондентов поддерживают вступление Украины в Европейский союз, когда страна будет готова к этому. 71% граждан уже считают, что Украина является частью европейской семьи.

Для сравнения, по данным результатов общеевропейского сентябрьского опроса Eupinions, две трети респондентов поддерживают предоставление Украине членства в ЕС. Наибольшую поддержку украинцы получили от Польши (82%) и Испании (78%). Однако среди немцев готовность принятия Украины в ЕС сократилась до 55% (с 61% в марте).

Отметим, в целом 74% опрашиваемых в последнем исследовании Eurobarometr поддержали позицию Евросоюза по помощи Украине.

Рекордные показатели поддержки: отношение украинцев к вступлению в ЕС

В преддверии полномасштабного вторжения вступление в Европейский союз поддерживали около 62% украинцев. 32% украинцев выступали против присоединения к блоку.

Обратите внимание! С началом полномасштабной войны среди украинцев начала расти поддержка вступления в Европейский союз. По данным социологической группы "Рейтинг", в первые дни вторжения 68% опрашиваемых хотели присоединиться к ЕС. Через месяц, к концу марта, результаты опроса побили рекорд за все годы исследований – 91% респондентов поддерживали украинскую евроинтеграцию.



Согласно последнему исследованием от "Рейтинга", в случае проведения референдума 87% опрошенных отдали бы свой голос за присоединение Украины к ЕС, только 3% были бы против.

Как Украина работает на опережение

В комментарии 24 Каналу представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что в настоящее время Украина работает над выполнением семи рекомендаций Европейской Комиссии. Именно завершение политических реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении, является первоочередным приоритетом.

Ожидаем промежуточную оценку ЕК по выполнению 7 рекомендаций весной, чтобы иметь возможность завершить их выполнение и получить одобрительную оценку в рамках пакета расширения осенью этого года. По результатам надеемся перейти к началу переговорного процесса по членству уже в конце этого года,

– объяснил посол.

Дипломат подчеркнул, что украинская команда работает на опережение, чтобы быстро и эффективно двигаться путем адаптации украинского законодательства в рамках переговорного процесса по членству.

Прежде всего, Киев уже начал работу над проведением селф-скрининга состояния имплементации актов права Европейского союза. Это процесс оценки состояния приближения Украины ко всему законодательству ЕС, а это более 27 тысяч актов права, разделенных на 35 тематических разделов будущего соглашения о членстве.

Кроме того, Ченцов отметил, что дипломаты работают над интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС и отраслевой интеграцией. Для этого во время 24-го Саммита Украина – ЕС был согласован План действий по усиленной имплементации.

"Благодаря твердой поддержке ЕС возможно также стало присоединение Украины к роуминговому пространству ЕС. Именно роуминговый сектор станет "пилотным" по распространению на Украину режима внутреннего рынка", – поделился посол.

Этот опыт Украина сможет использовать в будущем как юридическую модель для распространения режима внутреннего рынка ЕС на другие ключевые секторы украинской экономики – таможню, промышленность, аграрный сектор, энергетику, транспорт, финансовую сферу и т.д.

Мы осознаем, что в контексте переговорного процесса по членству будет много вызовов, как по реформированию в условиях войны и необходимости восстановления страны, так и в контексте возможной "перестройки" самого ЕС, в условиях новой волны расширения (как, например, внесение изменений в процесса принятия решений, пересмотр отдельных политик) Но, как говорится, было бы желание, а возможность найдется,

– подчеркивает Всеволод Ченцов.

Когда Украина станет членом ЕС и почему это может произойти не скоро?

Украинский политолог Виталий Бала считает, что предоставление статуса кандидата Украине не было просто "символическим действием", а государство сейчас является равноправным партнером блока.

"Недавно состоялся "Украина – ЕС" в Киеве. Он был историческим не только из-за визита руководителей ЕС во время обстрелов и воздушной тревоги, но и потому, что впервые Украина была уже в статусе кандидата", – заявил Бала.

По словам эксперта, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подтвердили место Украины в Европейском союзе. Однако, европейские партнеры сдержанно относятся к прогнозу, когда все же Украина станет полноправным членом блока. Еще год назад перспективы вступления Украины в ЕС были нечеткими, а сегодня президент Украины Владимир Зеленский верит, что присоединиться к блоку удастся в течение двух лет.

Политолог считает, что сейчас условия евроинтеграции для Украины очень благоприятны. Эксперт говорит, что вступление, как и предоставление статуса кандидата, может состояться по нетрадиционной процедуре. Впрочем, политтехнолог не называет хотя бы приблизительных дат, когда Украина может вступить в ЕС.

"С моей точки зрения, на самом деле никто не знает, когда это произойдет, потому что этот процесс начался 28 февраля и ускорился, когда был предоставлен статус кандидата в ЕС, но этот процесс и дальше и продолжается", – говорит Бала.

На пути к быстрой евроинтеграции есть несколько препятствий. Во первых, сроки вступления, конечно же, оттягивает еще продолжающаяся жестокая война. В то же время, некоторые внутренние реформы в Украине тормозят движение в ЕС. К примеру, закон о Конституционном суде был раскритикован Венецианской комиссией. По словам эксперта, Единый телемарафон также подвергся критике со стороны ЕС из-за отсутствия плюрализма мнений. Политолог приводит в пример процедуру отбора кандидатов на пост директора НАБУ.

"Это такие проблемы, которые есть сейчас на виду. Европейские партнеры и оппоненты Украины, которые, условно говоря, имеют предостережения по вступлению, все видят. Для последних появляются аргументы, чтобы говорить, что Украина еще не готова ко вступлению", – отмечает эксперт.

Наконец, по мнению Виталия Балы, Украина должна гармонизировать свое право с европейским правом и дать возможность государственным институтам работать так, как это должно быть.

Эстонский евродепутат Урмас Паэт призвал украинское правительство быть более реалистичным и не давать бесполезных надежд народу относительно слишком быстрого вступления. Политик подчеркнул, что он желает скорейшего вступления Украины в ЕС, однако процедура требует времени. Хотя вступление может занять много времени, Паэт остается оптимистом по поводу будущего Украины в Европейском союзе.

Я происхожу из страны с населением 1,3 миллиона человек. Переговорная процедура все равно заняла у нас 7 – 8 лет. Украина находится в более сложном положении, чем Эстония, из-за агрессии России, большего количества населения и т.д. И даже если мы будем двигаться на полную скорость, это все равно потребует годы. Таким образом, когда мы общаемся о процессе, мы должны оставаться реалистами, чтобы не разочаровать высокие ожидания украинского народа относительно чрезвычайно быстрого вступления,

– заявил эстонский политик.

Экс-министр иностранных дел Польши, польский евродепутат от группы европейских консерваторов и реформистов, представитель в Парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС Витольд Ян Ващиковский менее оптимистично высказывается о ближайшем будущем Украины в европейском блоке. Тем не менее, сам евродепутат активно поддерживает евроинтеграцию Украины.

"Я давно выступаю (вместе с правительством "Право и справедливость") за членство Украины в ЕС. Европейский парламент также исторически оказывал большую поддержку в этом отношении, чем большинство государств-членов ЕС, особенно стран Западной Европы", – сказал Ващиковский в комментарии 24 Каналу.



Витольд Ян Ващиковский / фото МИД Польши

По словам польского политика, несмотря на уроки жесткой войны России против Украины, всеобщая поддержка ускоренного пути вступления Киева все еще вызывает сопротивление в Берлине и Париже.

Противники немедленного членства Украины в ЕС аргументируют свою позицию процедурами. Европейская Комиссия также имеет тенденцию сдвигать целевую позицию, когда речь идет о требованиях ко вступлению, поэтому реформы и усилия Украины по приближению никогда не являются достаточно хорошими,

– объясняет Ващиковский.

Витольд Ян Ващиковский воспринимает эти "препятствия" как оправдание и считает, что политическая воля отсутствует в Германии, Франции или Нидерландах..

К сожалению, чиновники в ЕС не хотят приветствовать Украину в клубе, поскольку это изменило бы баланс сил внутри блока и потенциально подорвало бы их доминирование. Этот застой будет непросто преодолеть, поскольку даже героизм Украины и фактическая защита безопасности Европы не убедили наших партнеров изменить этот подход.

– подытожил евродепутат.

В то же время, член Европарламента считает, что можно было бы предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС и интегрировать страну через инфраструктуру в рамках "Инициативы Трех морей".