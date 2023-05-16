Макрон заявив про передачу Україні ракет, дальність яких "дозволяє чинити опір". Відповідну заяву він зробив після візиту Володимира Зеленського до Парижа.

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Макрон заявив, що Франція дає Україну зброю не для атак по території Росії

Макрон нагадав, що Франція вже поставила Україні багато озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси і бронетехніку. Французький президент анонсував, що "нові боєприпаси" будуть відправлені в Україну.

Водночас він сказав, що Франція передає Україні зброю, якою не можна атакувати територію Росії.

Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападу. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію,

– сказав Макрон.

Лідер Франції не розповів деталі про озброєння для України, але зазначив, що його країна відправить ракети, дальність дії яких "дозволить Україні чинити опір".

Макрон пообіцяв потужну військову допомогу