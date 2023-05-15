Під час розмови політики порушили питання передачі Україні винищувачів. Французький чиновник назвав цю дискусію передчасною.

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Макрон сказав, що ця дискусія є дещо передчасною через зосередженість на сухопутних операціях та протиповітряній обороні.

У найближчі тижні Франція підготує і оснастить кілька батальйонів десятками бронемашин і легких танків, в тому числі AMX-10RC,

– мовиться у заяві Франції і України.

Зверніть увагу! Сухопутні операції – це, звичайно, добре. Але Україна потребує сучасних винищувачів, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі і здійснити успішний контрнаступ.

Франція також "зосереджує свої зусилля на підтримці потенціалу протиповітряної оборони України".

"Україна потребує бойової техніки, бронетехніки, танків, артилерії. Зеленський також заявив про необхідність захисту неба від атак безпілотників або ракет... Франція продовжить поставки... Буде запропоновано більше найсучасніших систем", – додав Макрон.

Цікаво! Британія заявила, що передасть сотні бойових безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів та ракети для ППО.

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