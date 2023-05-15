Президент Франції наголосив на підтримці України. Макрон підкреслив, що наша держава отримуватиме підтримку стільки часу, скільки необхідно, а Париж допомагатиме нам як індивідуально, так і в межах ініціатив ЄС, НАТО, ООН та інших організацій.

Зверніть увагу Росіяни звалили, – Зеленський дотепно пожартував на врученні нагороди Карла Великого

Потужна військова підтримка від Франції

У спільній заяві президентів йдеться про те, що протягом найближчих тижнів у Франції відбудуться навчання кількох українських батальйонів, які оснастять французькою бронетехнікою, зокрема легкими танками AMX-10RC.

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від ударів Росії,

– йдеться у заяві.

Інші важливі положення заяви

Франція засуджує війну, яку розпочала Росія та разом з Україною закликає країну-терориста покинути територію Запорізької АЕС, оскільки ворожі війська створюють там загрозу;

Франція продовжує надавати Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Зокрема, до України прибули 2 пересувні лабораторії ДНК, які допоможуть у розслідуванні воєнних злочинів Росії;

Франція підтримує українську формулу миру та працює над деякими її положеннями та готова співпрацювати з нашою країною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру;

Франція підтримує проведення спеціального трибуналу для покарання російських військових злочинців. Також Париж продовжуватиме роботу над створенням механізму відшкодувань збитків, спричинених Росією;

Україна та Франція погоджуються з необхідністю посилити колективний тиск на Росію шляхом подальших санкцій, щоб послабити здатність Кремля продовжувати ведення війни;

Франція підтримує Україну на шляху до Євросоюзу та НАТО.

Закордонні візити Зеленського

13 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Риму, де зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою, а також премʼєркою Джорджією Мелоні. Згодом глава держави відзначив, що за підсумками перемовин є важливі рішення щодо захисту українського неба.

У Ватикані Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском. Глава держави обговорив з понтифіком гуманітарні питання та долю депортованих росіянами дітей.

14 травня президент прибув до Німеччини, де зустрівся з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом. Німеччина підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО. Після зустрічей Володимир Зеленський вирушив до Аахена, де отримав нагороду Карла Великого. До слова, на церемонії нагородження глава держави зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Після візиту до Німеччини Володимир Зеленський вирушив до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.