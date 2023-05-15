Подію транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зеленський прибув у Париж і зустрівся з Макроном

Жарт Зеленського зірвав шквал аплодисментів

Президент отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого. Її присудили Зеленському та українському народу за захист свободи, демократії та європейських цінностей. Під час потужної промови українського лідера про перемогу над Росією нагорода Карла Великого гучно впала з підставки.

Росіяни. Але ми не боїмося, бо ми разом!

– прокоментував президент.

Жарт президента викликав посмішки у присутніх та зірвав шквал аплодисментів.

"Через вашу мужність і стійкість, вашу жертовність і цінності я не можу придумати більш гідного лауреата премії Карла Великого, ніж президент Зеленський та народ України", – зазначила під час церемонії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також з промовами виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Цікаво! Премію імені Карла Великого вручають з 1950 року. Одним з перших її лауреатів був колишній прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль.

Дивіться відео, як впала нагорода

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Коротко про візит Зеленського до Берліна