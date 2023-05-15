Событие транслировали в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Шутка Зеленского сорвала шквал аплодисментов
Президент получил в немецком Аахене премию Карла Великого. Ее присудили Зеленскому и украинскому народу за защиту свободы, демократии и европейских ценностей. Во время мощной речи украинского лидера о победе над Россией награда Карла Великого громко упала с подставки.
Россияне. Но мы не боимся, потому что мы вместе!
– прокомментировал президент.
Шутка президента вызвала улыбки у собравшихся и сорвала шквал аплодисментов.
"Из-за вашего мужества и стойкости, вашей жертвенности и ценности я не могу придумать более достойного лауреата премии Карла Великого, чем президент Зеленский и народ Украины", – отметила во время церемонии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также с выступлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Смотрите видео, как упала награда
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Кратко о визите Зеленского в Берлин
- Президент Владимир Зеленский сообщил о своем предстоящем визите в Берлин в твиттере. Однако никаких деталей по поводу поездки глава государства не предоставил.
- Это был его первый визит в Германию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Во время брифинга в Берлине Зеленский заявил, что в 2023 году партнеры Украины могут сделать шаги, направленные на необратимое поражение России. Также он поблагодарил за самый большой пакет военной помощи от Германии.
- Речь идет о новой военной помощи общей стоимостью 2,7 миллиарда евро. В частности, в этот пакет войдут боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.