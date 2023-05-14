Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, пишет 24 Канал. Он отметил, что война должна закончиться справедливым и честным миром.

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Зеленский поблагодарил Германию за рекордный пакет помощи

По словам Зеленского, территориальная целостность и безопасность Украины должны быть гарантированы.

"Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец-то закончилась. Но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободны. Наша территориальная целостность и безопасность, равно как и всех народов Европы, должны быть гарантированы", – сказал он.

По мнению президента, в 2023 году Украина и партнеры могут предпринять шаги, чтобы поражение России стало необратимым процессом.

Именно сейчас пора, чтобы уже в этом году мы определяли завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым,

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил Германию за самый большой пакет безопасности военной помощи стоимостью 2,7 миллиарда евро. Как сказал президент, помощь от Германии усилит защиту Украины от российского террора.

"Спасибо Германии за самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения. Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинские жизни и приближают нас к победе. Германия – надежный союзник. Вместе приближаем мир", – написал Зеленский в соцсетях.

Шольц заверил, что Германия будет поддерживать Украину