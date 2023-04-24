Мало кто достаточно ознакомлен с тем, как украинский лидер прошел путь от простого парня из Кривого Рога сначала до успешного бизнесмена юмористической отрасли, а затем – Верховного Главнокомандующего, президента и уважаемого во всем мире политика. Поэтому читайте об этом подробно – в материале 24 Канала.

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Личная жизнь: детство, родители, семья

25 января 2023 года Зеленскому исполнилось уже 45 лет. Собственно, родился он в 1978 году в Кривом Роге. Любимым фильмом будущего президента была лента "Однажды в Америке".

Как известно, родители нынешнего главы государства – Владимир Семенович Зеленский и Римма Владимировна Зеленская – до сих пор живут в Кривом Роге в обычной квартире в панельном доме, хотя сын им неоднократно предлагал переехать в Киев.



Зеленский в детстве с мамой / Фото из соцсетей

Стоит сказать, что мать Зеленского – еврейка и в жилах Владимира Александровича течет ее кровь. Однако, несмотря на то, что нынешний президент Украины, очевидно, еврей, – он никогда не акцентировал на этом и всегда называл себя украинцем.



Отец-профессор Владимира Зеленского / Фото из соцсетей



Мать нынешнего президента / Фото из соцсетей

С 1995 по 2000 год Зеленский учился в Киевском национальном экономическом университете по специальности "Правоведение" и получил квалификацию юриста. Именно в университетские годы (с 1997 по 2003 год) он – актер, сценарист, художественный руководитель команды Клуба веселых и находчивых "Квартал 95".

Собственную семью Владимир Зеленский создал с Еленой Зеленской (в девичестве – Кияшко) в 2003 году. Однако познакомились будущие супруги еще в школе.



Свадьба Зеленских в 2003 году / Изображение из соцсетей

Уже в 2004 году у пары родилась дочь Александра, а в 2013 – сын Кирилл.



Президентская семья / Фото из соцсетей

Из открытых источников известно, что рост Зеленского составляет около 170 сантиметров, а вес – 63 килограмма. Однако даже на фото видно, что за время президентской каденции нынешний глава государства набрал несколько килограммов. Зеленский в 2019 и 2023 году: сравнение

После свадьбы и до 2019 года Зеленский был комиком, юмористом, создавал развлекательный телевизионный продукт и даже был генеральным продюсером одного из самых извеcтных в то время телеканалов Украины "Интер".

В общей сложности он снялся или был сценаристом или продюсером в 7 телефильмах, 11 телесериалах и 11 полнометражных кинокартинах. Среди них – фильм "Я, ты, он, она", собравший в прокате более 70 миллионов гривен, что было на 2018 год невероятным показателем.

Голос Зеленского озвучил множество персонажей и людей в разных кинопродуктах. В частности, мишку Паддингтона в картине "Приключения Паддингтона".

Кроме того, Зеленский присоединился к созданию таких телевизионно-развлекательных программ, как "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Лига смеха", "Киев Вечерний", "Вышка", "Бойцовский клуб" и другие.

Среди успехов нынешнего украинского лидера – победа в шоу "Танцы со звездами".

Зеленский-танцор: смотрите видео

В то же время слухи о возможном участии Зеленского в президентских выборах были, однако никто точно не мог сказать, решится ли Владимир Александрович на этот шаг.

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Сначала "Слуга народа" на экранах

Собственно подогревал слухи о вероятном баллотировании Зеленского в президенты сериал "Слуга народа", в котором будущий реальный глава Украины сыграл главную роль учителя-историка, который благодаря народной поддержке стал президентом. Премьера первого сезона состоялась в 2015 году, а последнего – в 2019, как раз во время предвыборной кампании.

Что не странно, вместе с рейтингами сериала рос рейтинг самого Зеленского как будущего президента в опросах среди обычных людей. Можно смело констатировать, что работа пришлась по душе украинцам, ведь в ней в сатирически разоблачительной и пародийной форме была изображена политическая жизнь коррумпированной страны.

Легендарный третий сезон сериала "Слуга народа"

Впоследствии этот сериал начали переводить и показывать в других странах. В частности, Грузии, Эстонии и даже во Франции и Германии. Вместе с тем, в Польше выпустили адаптацию этой картины в 2023 году.

Как Зеленский стал президентом

Началось все с обращения, которое вышло в первые минуты 1 января 2019 года. Именно в нем уже нынешний глава государства констатировал, что будет баллотироваться в кресло президента, ведь хочет попробовать что-то изменить в нашей стране.

Меня давно спрашивают: идешь или не идешь? Знаете, в отличие от наших великих политиков, я не хотел вам напрасно обещать. И сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю пойти в президенты Украины. И сразу выполняю. Я иду в президенты Украины,

– констатировал тогда Зеленский.

Обращение, во время которого Зеленский сказал, что хочет стать президентом: смотрите видео

Первый тур тогдашних президентских выборов прошел 31 марта 2019 года. На них Зеленский получил поддержку более 30% избирателей.

Результаты первого тура президентских выборов

В принципе, уже тогда было понятно, что Зеленский – будущий президент, ведь он получил поддержку людей в большинстве регионов и оставил конкурентов далеко позади. Однако он был бы плохим шоуменом, если бы не сделал из второго тура настоящее зрелище. За ним наблюдала вся страна затаив дыхание.

Собственно тогда Зеленский пригласил своего оппонента Петра Порошенко на дебаты. И не куда-нибудь, а – на стадион. На это пятый глава нашего государства ответил известное: "Стадион так стадион", – и уже 19 апреля они встретились на НСК "Олимпийский" для того, чтобы получить расположение публики.

Дебаты между Зеленским и Порошенко: смотрите запись трансляции

Кто победил во время этой дискуссии, стало известно уже через несколько дней – 21 апреля, когда закрылись все избирательные участки и были объявлены результаты экзитполов. 73% против 24% – такого еще не было никогда за всю историю нашего государства. Все были в ожидании глобальных перемен в нашем государстве и возлагали большие надежды на Зеленского.

Многие задают себе вопрос о том, как именно Зеленский победил Порошенко, что ему помогло это сделать. Эксперты спорят и приводят много аргументов, но главное – это то, что он одержал эту победу честно. При этом действительно завоевав искреннюю приверженность большей части населения нашего государства.



Результаты второго тура президентских выборов в 2019 году / Картинка 24 Канала

Уже 20 мая 2019 Владимир Зеленский стал шестым по счету Президентом Украины. Именно в этот день прошла его инаугурация в Верховной Раде. Кстати, во время нее он заявил, что распускает тогдашний восьмой состав парламента. Как всем известно, летом 2019 года прошли выборы в главный законодательный орган нашего государства, на котором партия украинского лидера получила большинство голосов избирателей и образовала первую в истории нашего государства так называемую "монокоалицию".

Трансформация после 24 февраля

Очевидно, начало широкомасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, – это переломный момент не только в жизни нашего государства, но и самого президента Зеленского как политика и человека. Менее чем через три года он прошел путь от "миротворца" в черном пиджаке и рубашке до Верховного Главнокомандующего ВСУ, который готов не есть, не спать, а работать на то, чтобы от врага не осталось ни следа на нашей святой земле.

Кстати, именно с этого дня Зеленский не носит костюм, а только зеленые футболки. Вероятно, таким образом он говорит людям и, в частности, международному сообществу, что у нас в стране широкомасштабная война – то есть нет времени на усталость.



Образ президента с начала полномасштабного вторжения / Коллаж 24 Канала

Следует сказать, что Зеленский никогда не надевает камуфляж. Таким образом он чтит военных, которые действительно видели врага под прицелом автомата. Да, этот факт может многих удивлять, но наш Верховный Главнокомандующий никогда не служил в армии.

В то же время он иногда позволяет себе вместо хаки надеть кофту с надписью I'm Ukrainian. Эта вещь уже стала символом российско-украинской войны.





Черная кофта Зеленского с надписью I'm Ukrainian / Фото ОП

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20 декабря 2022 года президент Зеленский посетил воинов в Бахмуте. По меньшей мере с лета того года этот город является крепостью несокрушимости и победы украинского духа. За него по состоянию на апрель 2023 продолжаются ожесточенные бои, однако Вооруженные Силы не собираются отступать.

Вместе с тем сам глава государства неоднократно уверял, что отступления не будет, ведь оно будет означать наступление врага на другие населенные пункты и увеличение протяженности линии фронта.

Зеленский в Бахмуте / Фото ОП

На следующий день после этого наш президент был в США, где встретился с американским лидером Джозефом Байденом, и подарил ему награду от украинского защитника, оборонявшего наше государство под Бахмутом.

Кстати, это был первый выезд главы государства за границу с 24 февраля 2022 года.

Отдельно вспомним о ежедневных обращениях главы Украины к народу, которые он записывает с начала войны. Интересно, что их уже начали издавать в формате книг и даже перевели на другие языки, в частности, английский.

Первое обращение Зеленского 24 февраля 2022: смотрите видео

По-видимому, это не конец биографии нашего лидера. За успехами, победами и даже неудачами мы будем наблюдать в режиме реального времени. Несмотря на это, уже можно констатировать, что он вошел в историю Украины и мира как политик, прошедший путь от юмориста из Кривого Рога до человека-легенды, который руководит страной, в которой идет война.