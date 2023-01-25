К 45-му Дню рождения Владимира Зеленского 24 Канал напоминает, как за последний год украинский президент изменился и стал лидером мирового масштаба.

Внимание Символ своего времени: какой путь прошел Владимир Зеленский за время вторжения России

Попытки сохранить мир

19 февраля Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. На следующий день – с Путиным. Тогда в анонсе разговора было указано, что переговоры есть последними необходимыми усилиями во избежание большого конфликта". Очевидно, мировые лидеры еще надеялись, что войны удастся избежать.

Однако лицо украинского президента выдает всю тревогу и понимание ситуации.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном по поводу обострения на Донбассе / Фото с твиттера президента

"Возможно, мы видим последний раз"

23 февраля, за день до полномасштабного вторжения, в Киев прибыли президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Во время встречи Зеленский сказал лидерам, что в ближайшие часы Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину и, возможно, они видят его в последний раз.

Владимир Зеленский с президентами Литвы и Польши / Фото Офиса Президента

На официальной встрече украинский президент был максимально собран. Внешне он никак не выдал волнения или беспокойства.

Владимир Зеленский за день до полномасштабного вторжения / Фото Офиса Президента

Первый день войны

С 24 февраля и сегодня Президент Украины выходит к украинцам с ежедневным обращением, в котором рассказывает главное о дне борьбы с врагом. В тот день страна жила в замедленном и ускоренном темпе: первые сирены воздушной тревоги, звуки ракет и взрывов всколыхнули сердца украинцев. Мы нуждались в четкой позиции лидера и мы ее услышали.

Несмотря на свою тревогу в глазах, президент говорил четко и понятно: "Украина будет бороться".

Зеленский в первый день войны и сегодня: фотосравнение

Владимир Зеленский 24 февраля сменил пиджак на хаки и с тех пор ни разу не появился на публике в костюме или какой-нибудь другой одежде. Только милитари стиль: брюки цвета хаки, флисовые куртки, футболки с трезубцем и худые с надписью I'M UKRAINIAN.

Это любопытно. Зеленский фактически запустил мировой тренд на удобный кэжуал цвета хаки с патриотическими принтами украинских производителей и стал первым украинским лидером, полностью отошедшим от официального дресс-кода.



Милитари стиль президента – это не только удобство, это еще и четкая позиция и демонстрация мира, что в нашей стране война.

Обращение 24 февраля и сегодня

Именно по видеообращениям президента можно четко проследить, как сильно он изменился. В первые дни войны Зеленский часто записывал обращение глубокой ночью. По его лицу украинцы тоже читали неформальное обращение: ситуация сложная.

Обращение Владимира Зеленского в первый день войны: видео

Ночи сложных решений не прошли бесследно, скрывать усталость сложно: синяки под глазами, невыспавшиеся красные глаза и предательски издающий язык, что мозг не успевает прорабатывать объемы информации.

Понятно, что 10 месяцев войны не могли не сменить Владимира Зеленского внутрь. Опыт ведения войны сделал из него одного из самых мощных и узнаваемых лидеров в мире.

В то же время, внутренние изменения отразились и на внешности президента. Война изменила его взгляд – теперь он суров, но четок. Зрелость и контроль пронизала Зеленского, от прежнего имиджа "комика" не осталось ничего. Хотя иногда на интервью президент успевает остроумно пошутить.

Обращение Владимира Зеленского 24 января 2023: видео

Максимально близко к людям

Уже в начале марта Зеленский провел конференцию с иностранными журналистами. Все понимали, как нам нужна поддержка мира. Это не была конференция в официальном стиле, за круглым столом или с фуршетами.

У нас – война. Я буду говорить с вами на Банковой за закрытыми шторами и баррикадами. Окна подперты мешками с песком, без света, прямо на лестнице и максимально близко к вам,

– именно это ясно сказал и продемонстрировал Зеленский.

Встреча с иностранными журналистами 2 марта / Фото Офиса Президента

И формат встречи сработал. В сети было много роликов-сравнений, мемов и просто критики: Владимира Зеленского сравнивали с Владимиром Путиным. Один – максимально близок к людям, другой – максимально отстранен, с императорскими запросами.

Имидж надежного друга и политика

Первым знаковым визитом в Киев с начала полномасштабной войны стал приезд Бориса Джонсона. Тогда он подтвердил, что Великобритания будет помогать Украине всем чем сможет и дал другим мировым лидерам четкий сигнал о том, как нужно действовать.

Фото, как Зеленский шагает с того времени премьер-министром Великобритании, стали очень узнаваемыми. Борис Джонсон и Владимир Зеленский – это тандем, усиливший веру украинцев и повлиявший на мировое сообщество.



Зеленский и Борис Джонсон гуляют по Киеву в апреле / Фото Офиса Президента

Еще одним другом Владимира Зеленского во время войны стал польский президент Анджей Дуда. 22 мая он выступил с речью в Верховной Раде, заявив, что друзья именно в опасности узнают лучше всего.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Раде / Фото Канцелярии президента Польши

Человеческие эмоции и переживания считаются обществом. Украинский лидер войдет в историю не только как главнокомандующий, но и прежде всего как лидер, которого любят и уважают.

Поддержка Зеленского за время его президентства не упала, а выросла, его рейтинги бьют рекорды.

Его полюбили далеко за пределами Украины. Как в своем шоу сказал американский комик Билл Мар: "Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, и имеющий заоблачный рейтинг поддержки. Это – президент Украины".

День Независимости: две разные фигуры Зеленского

Сравним президента в День Независимости нашей страны в 2021 и 2022 годах. Если раньше украинского лидера могли винить в недостаточном патриотизме или в том, что тот ведет слишком мягкую политику в отношении России, в частности, в ее культуре, то в этом году сомневаться в патриотизме президента не позволил себе никто.

2021 год – гордый Владимир Зеленский, в идеальном костюме во время невероятного и масштабного празднования на площади Независимости.

2022 год – еще более гордый, небритый и в милитаре. На фоне разбитых российских танков, как знак, что все российское терпит такой же крах. А Украина – останется независимой.

Владимир Зеленский в День Независимости Украины в 2021 и 2022 годах:

Лидер, которого признает и уважает весь мир

На международном уровне Зеленский является символом сопротивления всему народу. Зеленский продолжает обращаться к лидерам стран, выступать на международных форумах, кинофестивалях. И это работает: Зеленский диктует повестку дня.

Четкость и бескомпромиссность нашего президента прослеживается почти в каждом решении. Он ставит западных союзников перед конкретными выборами: добра и зла. Часто действует резко, за что подвергается критике. Однако именно такая принципиальность и делает его могущественным.

Это началось с решения не покидать страну в первые дни войны, как предложили ему западные лидеры. И продолжилось в решениях по невозможности переговоров на условиях России.

Как изменился авторитет Владимира Зеленского, можно легко проследить на примере отношений с американским лидером Джозефом Байденом. Если в 2021 году встреча украинского лидера с американским была очень официальной и несколько "холодной", то в этом году визит скорее напоминал "семейную" встречу.

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме 2021 и 2022 годов:

Конгресс аплодировал стоя

"Беспрецедентным", "историческим", "вдохновляющим" – именно так впоследствии назвали визит в США президента Украины. Зеленского тепло встретили в Белом доме, а Конгресс США рукоплескал президенту стоя.

Это первый выезд главы государства за пределы Украины после начала полномасштабной войны 24 февраля. Ранее Зеленский говорил, что "не желает" уезжать из страны во время войны.

Но США больше всего помогают Украине бороться против России. Поэтому в день, когда Зеленский отправился в США, Белый дом анонсировал, что Киев получит батарею ЗРК PATRIOT.

О том, что визит прошел успешно, и что США лишь усилят военную помощь после него, было ясно сразу. Встреча двух лидеров была действительно очень теплой.

Были и те, кто подверг критике Владимира Зеленского за внешний вид. Мол, на встречу такого уровня он должен одеть костюм и проявить уважение к американскому лидеру.

"Он приезжает в Белый дом с президентским визитом, и он одет так, будто собирается в поход", – отмечали пользователи соцсетей.

Однако позиция президента четкая и принципиальная: он не планирует менять милитари на официальный костюм вплоть до победы Украины в войне.

В американской печати тоже писали о необычном стиле украинского лидера во время визита. "Его свитшот так и произносит: после 10 месяцев войны борьба далека от завершения", – написал NYT.

Любопытно. Многие иностранные обозреватели обратили внимание на то, что в 1941 году в подобном наряде приезжал в Вашингтон и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, ставший человеком-символом Второй Мировой войны – политиком, сплотившим Европу на борьбу с нацистской Германией. Целью его визита было также привлечь больше поддержки и помощи от США.



Черчилль с визитом в США в 1941 году тоже выбрал неофициальный стиль / Фото AP

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Не "кто я", а "мы все – это Украина"

Поздравление Владимира Зеленского с Новым 2023 годом кардинально отличалось от его прошлогоднего обращения: вместо перечислений достижений страны констатация огромных потерь, боли и уверенность в победе Украины над агрессором.

Владимир Зеленский в новогоднюю ночь 2022 и 2023 годов:

Украинцев в соцсетях умиляло то, как изменился Владимир Зеленский по сравнению с прошлым годом за время полномасштабной российской войны. Некоторые сравнили президента во всех обращениях за его каденцию.

Как изменился Зеленский за годы президентства: видео

Сегодня, 25 января, президенту Украины В Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Люди из его окружения убеждают: война хоть и добавила усталости его лицом, только подчеркнула те черты характера, которые были всегда.

Поздравление с Днем рождения мужчины первая леди начала также со слов об изменениях. Она отметила, что ее часто спрашивают о том, как президент сменился за этот год. На что она ответила: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать".

Но признала, что действительно несколько изменилось: он гораздо меньше улыбается.



Первая леди пожелала мужчине больше причин для улыбок / Фото инстгаграмм Елены Зеленской