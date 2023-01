Владимир Зеленский без преувеличения стал для всего мира чуть ли не супергероем. Его смелость и отвага вдохновляют других лидеров. А жители ряда стран могут молча позавидовать, что именно у Украины такой президент. Впрочем, очень больно, что все это стало возможным тогда, когда нашу страну разрывает война.

И поскольку Владимир Зеленский – представитель целой многомиллионной Украины, он в течение почти года собрал ряд наград и престижных премий. И мы попытаемся заострить внимание на тех, которые особенно ценны для нашего государства. Ведь все эти премии и награды не только для президента нашего государства, но и для каждого из нас. Все мы бок о бок мужественно противостоим врагу. И все мы ежедневно доказываем, что победа обязательно будет за нами.

Эти упоминания – это уже маленькие достижения, которые демонстрируют, что об Украине не забыли. Что война, развязанная Россией, никого не утомила. И что мы продолжим получать помощь и поддержку, в которой так остро нуждаемся сейчас.

Заметим, что Владимир Зеленский за почти год стал еще и лицом ряда обложек мировых изданий. Мы бы охотно уделяли каждой из них свое внимание, но боимся, что это будет слишком долго. Так что дальше по тексту мы раскинем ключевые. Вы сможете увидеть, как менялось отношение к нашему государству и украинцам в начале полномасштабного вторжения и на 12 месяце войны сквозь призму освещения в медиа.



Зеленский – лицо сопротивления вместе со всем народом / Фото Vanity Fair

Медаль Свободы Рональда Рейгана

Начнем с медали Свободы Рональда Рейгана. Ее Владимир Зеленский получил в начале марта. Награду вручили госпоже послу Украины в США Оксане Маркаровой, ведь на тот момент глава государства отвергал даже мысль о том, чтобы покидать страну. Передал эту медаль руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Он подчеркнул, что эта медаль вручается за лидерство главы украинского государства, а также несокрушимость духа миллионов украинцев. Тех, кто смело отстаивает свое право выбирать свое будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир на борьбу. Борьбу за ценности свободы и демократии, которым свою жизнь посвятил Рональд Рейган.



Зеленский с флагом Украины на обложке The New Yorker / Фото The New Yorker

Получил самый высокий орден Чехии

7 марта стало известно, что президент Чехии Милош Земан наградил президента Украины Владимира Зеленского. Он получил самый высокий государственный знак Чехии – орден "Белого льва".

Украинский Президент проявил мужество, храбрость, и хотя Соединенные Штаты предложили его эвакуировать, он остался в столице страны, откуда контролирует ее оборону,

– подчеркнул Земан.

Человек года в Польше

А уже 10 марта Владимир Зеленский стал "Человеком года" в Польше. Торжественная передача диплома состоялась на сессионном заседании Малопольского сеймика. На него был приглашен Вячеслав Войнаровский, генеральный консул Украины в Польше. Он получил награду.

Титул "Человек года 2021" Зеленскому присвоили, чтобы выразить солидарность польского народа и признать героизм народа Украины.



Лидер свободного мира по версии польского Newsweek / Фото Newsweek

Зеленский получил Герб Таллинна

В начале мая Владимир Зеленский получил Герб Таллинна. Соответствующую награду в Эстонии вручают, чтобы продемонстрировать особое уважение. Известно, что решение городской совет принял еще 5 мая, а передали награду 15.

Председатель городского собрания Таллинна Евгений Осиновский передал награду первому заместителю председателя Верховной Рады Александру Корниенко. Он подчеркнул, что уверен в победе над страной-агрессором, а также осудил ее преступные действия.

В Европе в 21 веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну,

– подчеркнул он.



Spiegel показал обложку с несгибаемыми украинцами / Фото Spiegel

Стал "Легендой лидерства"

Соответствующей наградой Зеленского отметили в США в начале лета. Ее получают мировые лидеры, проявившие героизм и повлиявшие на области культуры или государства. О присвоении этой премии президенту Украины сообщили на саммите гендиректоров компаний Йеля Yale CEO Summit. Владимир Зеленский поблагодарил за эту престижную награду.

Еще тогда в своей речи он обратился к лидерам. Глава государства подчеркнул, что если не выдержит Украина, то следующими будут Польша, страны Балтии и остальная Европа.

Аппетит у этого государства, которое нарушило международные законы и нашу территориальную целостность, – большой. Оно также аппетитно заходит и в бизнесе, без каких-либо законов рынка. Они начнут и вам диктовать условия: как заниматься бизнесом, с кем заниматься бизнесом, с какими государствами сотрудничать, а с какими нет,

– предостерег Владимир Зеленский.

Награда от фонда Бориса Немцова

Также в начале лета Владимиру Зеленскому награду вручил фонд российского оппозиционера Бориса Немцова. Он получил отличие за смелость. Заметим, что до этого ее вручали только россиянам. Речь шла об оппозиционных политиках и активистах.

Премию Черчилля вручил Джонсон

26 июля Владимир Зеленский получил премию Уинстона Черчилля за лидерство. Ее в онлайн-формате вручал тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон. Глава Международного общества Лоуренс Геллер отметил, что в наши дни происходят события и явления, которых не наблюдали со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад.

Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь,

– сказал Лоуренс Геллер.

Владимир Зеленский тогда подчеркнул, что награда эта была бы невозможна, если бы не весь украинский народ. Каждый из нас поднялся, чтобы оградить свою свободу от нападения тирании.



Как Зеленский ведет за собой / Обложка TIME с Зеленским облетела весь мир

Награда Oxi Courage Award

Украинский народ также отметили наградой Oxi Courage Award конце октября. Эта премия – символ победы демократии. Отметим, что торжественная церемония прошла 28 октября в Институте мира США. А получить награду имела честь госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Представил награду нашему президенту советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Зал стоя и аплодисментами приветствовал обращение президента,

– заметила госпожа посол.



Зеленский и "Дух Украины" получили звание человека года / Фото TIME

Статуэтка "Оскара" от Шона Пенна

В начале ноября в Украину прибыл голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн. Он передал главе нашего государства собственную статуэтку "Оскар".

И хотя это не имеет ничего общего с официальными наградами, в ней содержится не менее важный символизм. Этот "Оскар" – символ веры в победу Украины. И будет он в нашем государстве до того, пока мы не одолеем врага. Таков замысел Шона Пенна.



Шон Пенн вручил Зеленскому "Оскар" / Фото The Daily Mail

Украинский народ наградили премией Сахарова

В конце года, 14 декабря 2022 года, народ Украины и Владимира Зеленского наградили премией имени Сахарова. Глава государства тогда выступил с мощной речью в Европарламенте. Президент призвал не тянуть и помочь привлечь к ответственности виновных за развязывание войны.

Чтобы не допустить какого-либо повторения агрессии. Это будет самая эффективная защита свободы, прав человека, верховенства права и общих ценностей, которые олицетворяет "премия Сахарова",

– подчеркнул президент.



Зеленский и Путин – лицо года 2022, но с разными коннотациями / Фото The Week

Зеленский и украинцы получили премию Карла Великого

Главу государства, а также каждого украинца отметили ежегодной европейской премией имени Карла Великого за 2023 год. Украину отметили за защиту европейских ценностей 19 декабря 2022 года.

Как отмечают в сообщении, украинский народ – жертва невероятно жестокой российской агрессивной войны. Войны, противоречащей международному праву.

Украинский народ во главе со своим президентом Владимиром Зеленским защищает не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, но и Европу и европейские ценности,

– подчеркивают организаторы премии.

Премия свободы от Литвы

В канун Нового года, 27 декабря, Премию свободы Украине и Владимиру Зеленскому присудила Литва. Тогда же главу государства пригласили приехать на вручение премии, которое было запланировано на 13 января в Вильнюсе.

Представительница Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что наше государство сегодня – европейская демократия. И она вынуждена бороться за выживание своей территории, культуры и народа. Кроме того, Украина борется за свободу всех европейцев без исключения.

Уже 13 января прошла церемония, в которой Владимир Зеленский участвовал онлайн. Он в своей речи подчеркнул, что Украина вместе со своими международными партнерами совместно стремятся к победе.

До финальной победы над этой империей. Россия больше не сможет диктовать ничего народам Европы, когда мы завершим эту войну однозначным поражением агрессора,

– заверил Владимир Зеленский.



The Week показал еще одну обложку с Зеленским и Путиным / Фото The Week

Крепкий и несокрушимый

Было бы крайне несправедливо обойти вниманием коктейль, который создали в честь Владимира Зеленского. Да, это не совсем награда и премия. Но это один из форматов чествования смелости и несокрушимости лидера украинского народа.

Как рассказывают создатели напитка, коктейль Зеленский такой же крепкий и освежающий, как и сам президент Украины. Интересно, что приготовил его секретный частный клуб спецназовцев. А его точный рецепт все еще остается в секрете. Известно лишь, что он содержит как водку, так и самогон.

Вдохновил не только политиков

И уж совсем напоследок мы решили вспомнить мелкие, но памятные вещи, связанные с Владимиром Зеленским. О нем не только говорили медиа и политики. Его не только приглашали на множество интервью. Его имя запечатлели и в ряде интересных и порой странных вещей.

Например, древнее ископаемое существо, которому более 150 миллионов лет, назвали в честь президента Украины. Более того, маленькие украинцы тоже получали имя Зеленский. А в Индии могут отведать одноименный чай. Тем временем в Иерусалиме паб переименовали, и теперь он называется "Зеленский". А раньше он напоминал всем о бункерном деде.

А еще мы вспомнили, как весной Белый дом выпустил две памятные монеты. Одна из них посвящена Украине, а вторая – Владимиру Зеленскому. Что касается сувениров, то их просто невозможно подсчитать. Президент вдохновил ряд интересных предметов: от подушек в полный рост до бюста, от милых чашек до сладостей. И этот перечень можно продолжать бесконечно.

Зеленский запечатлелся не только в новостях / Фото из соцсетей

Все эти упоминания, премии, награды и обложки – демонстрация того, что миру не безразлично. Что он не забыл о войне, развязаной Россией против Украины. А еще все это напоминание для каждого из нас, что мы все вместе боремся за победу и независимость. И что от наших действий будет зависеть наше общее будущее!