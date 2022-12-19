В сообщении говорится, что украинский народ стал жертвой неописуемо жестокой российской агрессивной войны, противоречащей международному праву.
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Зеленский смог сплотить вокруг Украины свободный мир
"Украинский народ во главе со своим президентом Владимиром Зеленским защищает не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, а также Европу и европейские ценности", – отмечают организаторы премии.
Отмечается, что Зеленский смог сплотить вокруг Украины свободный мир, он является "мотиватором, коммуникатором, мотором и соединительным звеном между Украиной и большой фалангой сторонников", а также дипломатом и может быть красноречивым критиком.
Зеленский проявляет мужество, лидерство, тактическое чутье и демонстрирует новый, четкий и недвусмысленный политический стиль.
– сказано в пресс-релизе.
По мнению организаторов премии, Зеленский "является опорой и примером для подражания своему народу", он выступает против безнадежности и отчаяния, за обеспечение ежедневных потребностей, за жизненно необходимое оборонное оборудование и за уверенность, за свободную, независимую и суверенную Украину, которая является частью европейской семье народов.
Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого / Фото Karlspreis
Они считают, что Зеленский "дает Украине, а также ЕС силы верить в этот идеал", поэтому является примером для подражания и для европейцев.
Присуждая премию Карла Великого в 2023 году, Совет директоров Общества по ее присуждению подчеркивает, что Украина является частью Европы, а ее народ и представители власти во главе с Зеленским представляют и отстаивают европейские ценности, а потому заслуживают поощрения скорейших переговоров о вступлении в Евросоюз.
Что известно об Аахенском обществе и премии Карла Великого
- Международная премия имени Карла Великого – престижная европейская премия за вклад в объединение Европы. Она присуждается ежегодно с 1950 года немецким городом Аахен деятелям, которые внесли большой вклад в реализацию идеалов объединенной Европы.
- Премия названа в честь Карла Великого, основателя Франкской империи и фактического основателя Священной Римской империи, руководившего государством из Аахена. Эту премию уже получили Конрад Аденауэр, Жак Делор, Вацлав Гавел, Иоанн Павел II, Дональд Туск, Ангела Меркель.
- В самом Аахене активное украинское общество, которое популяризирует украинскую культуру в Германии и организует помощь Украине. Это и сбор средств на генераторы для Чернигова, и сбор средств на подарки детям-сиротам, эвакуированным из зоны боевых действий во Львов.