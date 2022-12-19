У повідомленні йдеться, що український народ став жертвою невимовно жорстокої російської агресивної війни, яка суперечить міжнародному праву.

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Зеленський зміг згуртувати навколо України вільний світ

"Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським захищає не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а і Європу та європейські цінності", – наголошують організатори премії.

Зазначається, що Зеленський зміг згуртувати навколо України вільний світ, він є "мотиватором, комунікатором, мотором і з'єднувальною ланкою між Україною та великою фалангою прихильників", а також є дипломатом і може бути красномовним критиком.

Зеленський проявляє мужність, лідерство, тактичне чуття і демонструє новий, чіткий і недвозначний політичний стиль,

– сказано в пресрелізі.

На думку організаторів премії, Зеленський "є опорою і прикладом для наслідування для свого народу", він виступає проти безнадії та відчаю, за забезпечення щоденних потреб, за життєво необхідне оборонне обладнання та за впевненість, за вільну, незалежну та суверенну Україну, яка є частиною європейської сім'ї народів.



Народ України та Зеленський відзначені премією Карла Великого / Фото Karlspreis

Вони вважають, що Зеленський "дає Україні, а також ЄС сили вірити в цей ідеал", тож є прикладом для наслідування і для європейців.

Присуджуючи премію Карла Великого 2023 року, Рада директорів Товариства з її присудження підкреслює, що Україна є частиною Європи, а її народ та представники влади на чолі з Зеленським представляють і відстоюють європейські цінності, а тому заслуговують на заохочення до якнайшвидших переговорів про вступ до Євросоюзу.

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