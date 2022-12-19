У повідомленні йдеться, що український народ став жертвою невимовно жорстокої російської агресивної війни, яка суперечить міжнародному праву.
До речі Україна вперше в історії отримала Нобелівську премію: повний текст потужної промови
Зеленський зміг згуртувати навколо України вільний світ
"Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським захищає не лише суверенітет своєї країни та життя своїх громадян, а і Європу та європейські цінності", – наголошують організатори премії.
Зазначається, що Зеленський зміг згуртувати навколо України вільний світ, він є "мотиватором, комунікатором, мотором і з'єднувальною ланкою між Україною та великою фалангою прихильників", а також є дипломатом і може бути красномовним критиком.
Зеленський проявляє мужність, лідерство, тактичне чуття і демонструє новий, чіткий і недвозначний політичний стиль,
– сказано в пресрелізі.
На думку організаторів премії, Зеленський "є опорою і прикладом для наслідування для свого народу", він виступає проти безнадії та відчаю, за забезпечення щоденних потреб, за життєво необхідне оборонне обладнання та за впевненість, за вільну, незалежну та суверенну Україну, яка є частиною європейської сім'ї народів.
Народ України та Зеленський відзначені премією Карла Великого / Фото Karlspreis
Вони вважають, що Зеленський "дає Україні, а також ЄС сили вірити в цей ідеал", тож є прикладом для наслідування і для європейців.
Присуджуючи премію Карла Великого 2023 року, Рада директорів Товариства з її присудження підкреслює, що Україна є частиною Європи, а її народ та представники влади на чолі з Зеленським представляють і відстоюють європейські цінності, а тому заслуговують на заохочення до якнайшвидших переговорів про вступ до Євросоюзу.
Що відомо про Аахенську громаду і премію Карла Великого
- Міжнародна премія імені Карла Великого – престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Вона присуджується щороку з 1950 року німецьким містом Аахен діячам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів об'єднаної Європи.
- Премія названа на честь Карла Великого, засновника Франкської імперії та фактичного засновника Священної Римської імперії, який керував державою з Аахена. Цю премію вже отримали Конрад Аденауер, Жак Делор, Вацлав Гавел, Іван Павло II, Дональд Туск, Ангела Меркель.
- У самому Аахені активна українська громада, яка популяризує українську культуру в Німеччині та організовує допомогу Україні. Це і збір коштів на генератори для Чернігова, і збір коштів на подарунки дітям-сиротам, які були евакуйовані з зони бойових дій до Львова.