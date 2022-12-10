Це перша Нобелівська премія в історії України. І вперше українська мова прозвучала зі сцени на офіційній церемонії вручення "Нобеля", передає 24 канал.

Важливо Українцям, білорусам та росіянам вручили "Нобеля": раніше через це спалахнув скандал

Історичну промову виголосила керівниця ЦГС Олександра Матвійчук на церемонії.

Ми розцінюємо премію як визнання зусиль всього українського народу, що сміливо виступив проти спроб зруйнувати мирний розвиток Європи,

– сказала вона.

У своїй промові вона наголосила на важливості:

повернути значення правам людини,

почати називати речі своїми іменами,

забезпечити мир для людей у всьому світі та справедливість усім жертвам війни.

"Російський народ нестиме відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – наголосила Матвійчук.

Чим займається Центр громадянських свобод

З 2013 року Центр запустив ініціативу "Євромайдан SOS", у межах якої допомагав переслідуваним учасникам Революції Гідності.

Центр громадянських свобод став першою у світі організацією, яка у 2014 році відправила власні мобільні групи для документування російських воєнних злочинів в Криму, Донецькій та Луганській областях.

Нині Центр збирає історії людей, які вижили в полоні, а також історії родин тих, хто постраждав або хто став свідком воєнних злочинів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Центр громадянських свобод спрямував свою діяльність на покарання для всіх причетних до вбивств українців.

Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук завершила свою промову словами: "Ви не маєте бути українцями, щоб підтримати Україну. Достатньо бути просто людиною".