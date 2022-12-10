Это первая Нобелевская премия в истории Украины. И впервые украинский язык прозвучал со сцены на официальной церемонии вручения "Нобеля", передает 24 канал.

Важно Украинцам, белорусам и россиянам вручили "Нобеля": раньше из-за этого разразился скандал

Историческую речь произнесла глава ЦГС Александра Матвийчук на церемонии.

Мы расцениваем премию как признание усилий всего украинского народа, смело выступившего против попыток разрушить мирное развитие Европы,

– сказала она.

В своей речи она отметила важность:

вернуть значение правам человека,

начать называть вещи своими именами,

обеспечить мир для людей во всем мире и справедливость всем жертвам войны.

"Русский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление насильно возродить бывшую империю", – подчеркнула Матвийчук.

Чем занимается Центр гражданских свобод

С 2013 года Центр запустил инициативу "Евромайдан SOS", в рамках которой помогал преследуемым участникам Революции Достоинства.

Центр гражданских свобод стал первой в мире организацией, которая в 2014 году отправила собственные мобильные группы для документирования российских военных преступлений в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время Центр собирает истории людей, выживших в плену, а также истории семей пострадавших или ставших свидетелем военных преступлений.

С начала полномасштабного вторжения России Центр гражданских свобод направил свою деятельность на наказание для всех причастных к убийствам украинцев.

Руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук завершила свою речь словами: "Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно быть просто человеком".