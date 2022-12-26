Коктейль Зеленского такой же крепкий и освежающий, как и сам украинский лидер. Напиток приготовил секретный частный клуб спецназовцев.

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Что известно о "коктейле Зеленского"

Соавтор коктейля и бывший народный депутат Украины Алена Гливко рассказала, что идея напитка возникла во время ужина с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко за неделю до февральского вторжения.

Мы знали, что будет нападение. Президент Зеленский доказал свою силу и стойкость и готовность остаться и бороться за его страну. Члены клуба спецназа решили создать напиток под таким видом,

– отметила Гливко.

Так, в рецепте напитка есть водка не менее 40 процентов и самогон. Эту смесь алкоголя, приправленную травами, процеживают и оставляют отстаиваться на несколько недель.

"Моя прабабушка принимала участие во Второй мировой войне. Она сказала мне, что единственное, что помогло ей пережить войну и голод – это 50 мг своего самогона ежедневно из домашнего винограда. Он убивает бактерии и полезен для желудочных болезней. Она говорила, что это ее согревало", – рассказала Гливко.

На севере Лондона в баре в Ислингтоне нет самогона, поэтому вместо него использовали такой же крепкий грушевый бренди. Таким образом, заведение "пытается внести свой маленький вклад в поддержку Украины", взяв в качестве домашней водки украинский бренд Nemiroff.

Завершает коктейль шампанское – украинское игристое вино, обычно изготавливаемое из винограда, выращенного в Одессе и Крыму.

"Коктейль Зеленского" входит в коктейльную коллекцию только в частном обороте, поддерживаемом благотворительным фондом Special Forces Club.

В Британии придумали "коктейль Зеленского" / фото The Telegraph