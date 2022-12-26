"Коктейль Зеленського" такий же міцний та освіжаючий, як і сам український лідер. Напій приготував секретний приватний клуб спецпризначенців.

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Що відомо про "коктейль Зеленського"

Співавторка коктейлю та колишній народний депутат України Альона Гливко розповіла, що ідея напою виникла під час вечері з послом України в Лондоні Вадимом Пристайком за тиждень до лютневого вторгнення.

Ми знали, що буде напад. Президент Зеленський довів свою силу і стійкість та готовність залишитися і боротися за його країну. Члени клубу спецназу вирішили створити напій під таким виглядом,

– зазначила Гливко.

Так, у рецепті напою є горілка не менше 40 відсотків та самогон. Цю суміш алкоголю, приправлену травами, проціджують і залишають відстоюватися на кілька тижнів.

"Моя прабабуся брала участь у Другій світовій війні. Вона сказала мені, що єдине, що допомогло їй пережити війну і голод – це 50 мг свого самогону щодня з домашнього винограду. Він вбиває бактерії та корисний для шлункових хвороб. Вона казала, що це її зігрівало", – розповіла Гливко.

На півночі Лондона у барі в Іслінгтоні немає самогону, тому замість нього використовували такий же міцний грушевий бренді. Таким чином, заклад "намагається внести свій маленький внесок у підтримку України", взявши в якості домашньої горілки український бренд Nemiroff.

Завершує коктейль шампанське – українське ігристе вино, яке зазвичай виготовляють із винограду, вирощеного в Одесі та Криму.

"Коктейль Зеленського" входить до коктейльної колекції лише в приватному обігу, який підтримує благодійний фонд Special Forces Club.

У Британії придумали "коктейль Зеленського" / фото The Telegraph