Мужество украинского президента Владимира Зеленского стало примером для всего цивилизованного мира. Ему удалось стать лидером во время войны и объединить всю нацию на борьбу с российскими оккупантами.

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Высочайшая государственная награда Чехии

Президент Чехии Милош Земан решил наградить украинского президента. Владимир Зеленский получит самый высокий государственный орден Чехии (вероятно, речь идет об ордене "Белого льва").

Ранее стало известно, что Владимира Зеленского наградили медалью Свободы Рейгана, ее должен передать посол Украины в США.

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